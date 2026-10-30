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Exconcejal destapa nuevas posibles irregularidades de Miguel Quintero en Medellín

Al hermano del exalcalde de Medellín le revocaron la medida de casa por cárcel en medio de un caso por presuntas irregularidades.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
05:38 p. m.
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Este viernes 30 de octubre, se dio a conocer una importante decisión con respecto al caso contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

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Un juez de conocimiento revocó la medida de casa por cárcel que le habían impuesto a Miguel. Lo imputaron a inicios de octubre de 2026 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Miguel Quintero a la cárcel

Resulta que hubo un detrimento superior a los 2.400 millones de pesos como consecuencia de un posible direccionamiento de contratos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Al parecer, el direccionamiento se hizo por medio de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se sospecha que Miguel, quien no era servidor público, habría tenido influencia en ciertos nombramientos relacionados con el escándalo.

Sumado a ello, lo señalan de supuestamente haber sido quien ordenó el direccionamiento de los contratos para beneficiar a Misael Alberto Cadavid Jaramillo, el entonces representante de los Bomberos de Itagüí.

Graves señalamientos contra Miguel Quintero

El exconcejal y exsenador Alfredo Ramos habló con Noticias RCN sobre esta decisión y reveló más detalles acerca de las presuntas irregularidades cometidas por Miguel, dado que él denunció varias.

“A uno le da pesar que a Medellín se le han robado los recursos, cientos de miles de millones de pesos del cuatrienio”, señaló Ramos al mencionar que el posible entramado de corrupción habría involucrado también al exalcalde Quintero, su esposa y exfuncionarios cercanos, como Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, entre otros.

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, imputado por corrupción
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Con base en lo expuesto por el exconcejal, Miguel supuestamente manejaba tres instituciones durante la alcaldía de su hermano: la EDU (con Wilder Echavarría), el Área Metropolitana (con Juan David Palacio) y Metroparques (con Jorge Enrique Liévano): “Donde hizo y deshizo con el presupuesto”.

Entre las entidades que se habrían visto afectadas, Ramos mencionó EPM, el Hospital General de Medellín, la Agencia APP y el DAGRED, donde señaló que, al parecer, operaban cuotas políticas de Álex Flores.

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