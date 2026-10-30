Miguel Quintero será recluido en cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá: así es el penal

Este viernes 30 de octubre se conoció una nueva decisión en el proceso judicial contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Un juez de conocimiento revocó la medida de detención domiciliaria que tenía y determinó que debía permanecer en un establecimiento carcelario.

Tras esa decisión, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) definió que Quintero será recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, conocido como El Barne, ubicado en Boyacá.

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Se trata de uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país. Está situado en el kilómetro 17 de la vía que comunica a Tunja con Paipa y comenzó a funcionar en 2002.

La decisión se produce en medio de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que habrían ocasionado un detrimento superior a los $2.400 millones.

El Barne: así es la cárcel donde permanecerá Miguel Quintero

El establecimiento penitenciario de Cómbita es reconocido por sus condiciones de alta seguridad y por haber albergado a personas condenadas o procesadas en casos de gran repercusión nacional.

Entre los nombres que han pasado por este centro penitenciario figuran antiguos integrantes de organizaciones criminales y narcotraficantes, como alias Don Berna, además de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. También estuvo recluido allí David Murcia Guzmán, fundador de DMG.

El penal cuenta con diferentes áreas y pabellones destinados a la reclusión de personas privadas de la libertad bajo distintos niveles de seguridad. Su ubicación, lejos del casco urbano de Tunja y sobre el corredor hacia Paipa, también hace parte de las características de este complejo carcelario.

Aunque es reconocido por su nivel de seguridad, El Barne ha enfrentado cuestionamientos por sus condiciones de funcionamiento. En mayo de 2026, la Corte Constitucional realizó una inspección y reportó un hacinamiento del 40,1 %, con 4.132 personas recluidas en ese momento.

¿De qué investigan a Miguel Quintero?

El proceso contra Miguel Quintero está relacionado con un presunto direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

A comienzos de octubre de 2026 fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según la hipótesis de la investigación, las posibles irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial superior a los $2.400 millones.

Aunque Quintero no era servidor público, las autoridades investigan si habría ejercido influencia en algunos nombramientos.

¿Qué sigue en el proceso contra Miguel Quintero?

Con la revocatoria de la detención domiciliaria y la definición del Inpec, Miguel Quintero deberá permanecer en el establecimiento penitenciario de El Barne, en Cómbita, mientras se desarrolla el proceso, de acuerdo con las decisiones judiciales correspondientes.

Por ahora, la atención también está puesta en las condiciones del centro penitenciario al que fue asignado, un establecimiento de alta seguridad que, pese a su infraestructura y nivel de vigilancia, ha sido objeto de observaciones de la Corte Constitucional por hacinamiento y dificultades en el acceso al agua.