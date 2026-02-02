Juez dejó en libertad a una banda de fleteros capturada en flagrancia por la Policía de Bogotá

Una peligrosa banda delincuencial dedicada presuntamente al fleteo quedó en libertad luego de ser capturada en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá. Según las autoridades, dos de los integrantes de 22 y 24 años fueron sorprendidos cerca de un centro comercial en la localidad de Fontibón con armas de fuego, al parecer, esperando a unas personas que estaban retirando dinero de una entidad bancaria.

En un video de las cámaras de seguridad, en poder de los investigadores, se les ve por el norte de Bogotá cometiendo un atraco bajo la misma modalidad. Los vehículos y las motocicletas utilizadas para cometer este y otros delitos han sido vistos en localidades como Engativá, Usaquén y Barrios Unidos.

En medio de las audiencias, un juez de control de garantías los dejó en libertad porque no tenían antecedentes. Sin embargo, según la Policía, uno de los detenidos presenta anotaciones por los delitos de tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado y además fuga de presos

Durante el año 2025, de las 1.690 personas capturadas por porte ilegal de armas, 1.155 quedaron en libertad.

Autoridades incautaron armas y vehículos que habrían sido usados en fleteos

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de Seguridad Ciudadana Número 1 de Bogotá, en diálogo con Noticias RCN aseguró que a las dos personas detenidas les fueron incautadas dos armas de fuego, además inmovilizados un taxi y motocicletas.

"De acuerdo a por lo menos cuatro de estos hechos que habían ocurrido en las localidades de Usaquén, Engativá y barrios Unidos a las dos personas se les halló dos armas de fuego tipo revólver (...) Se logra la captura de estas personas, se logra la incautación de un vehículo, que habrían participado en estos hechos", dijo el teniente coronel Chaves.

Investigaciones revelaron que los vehículos y motocicletas incautados habrían sido utilizados en al menos cuatro hurtos en diferentes localidades de la capital.

"De acuerdo a la trazabilidad que se hizo en las cámaras de video y de acuerdo a las investigaciones y a los seguimientos, se evidencia que en efecto estos vehículos evidentemente habrían participado, uno de ellos que está incautado y otro que fueron inmovilizados, un vehículo taxi y dos motocicletas habrían participado en estos hechos", señaló.

A pesar de la decisión judicial, el comandante de Seguridad Ciudadana número 1 indicó que el compromiso de la Policía Nacional continúa. "Nosotros nos encargamos de reunir los elementos materiales probatorios, dejar a estas personas a disposición. Lo importante es resaltar aquí es que seguimos trabajando para poner a disposición a estas personas y que estos hechos no ocurran nuevamente".