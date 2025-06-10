Millonaria recompensa por los responsables del atentado contra base militar de Puerto Jordán
El ministro de Defensa condenó el ataque que dejó un soldado asesinado y seis más heridos.
07:22 a. m.
En Puerto Jordán, Arauca, fue atacada con tatucos y cilindros bomba la base militar, dejando como resultado un soldado muerto y seis más heridos. La acción terrorista fue atribuida al ELN.
Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 5 de octubre, cuando techos y paredes de la base quedaron completamente destruidos por la fuerte explosión.
El comandante de la Octava División del Ejército, general Jaime Alonso, condenó el ataque contra el Batallón de Infantería No 59 y lamentó la muerte del soldado profesional José Henry Ceballos.
¿Quién está detrás del atentado en Puerto Jordán?
Según las autoridades, el hecho fue planeado y perpetrado por el frente Domingo Laín del Estado Mayor del ELN.
El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el ataque y pidió a las autoridades que se tomen las medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los uniformados y dar con los responsables del hecho criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, las acciones violentas han aumentado en los últimos años, dejando varios asesinatos y desplazamientos.
El reciente ataque a la base militar se habría dado en retaliación a las operaciones militares en la zona.
Esta misma sede fue atacada hace un año y bajo la misma modalidad, dejando un saldo de dos soldados muertos y 26 heridos.
Millonaria recompensa por autores materiales del atentado
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también lamentó los hechos y anunció que los seis soldados heridos fueron trasladados a un centro médico especializado en Yopal, Casanare.
El ministro anunció, además, una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar a los autores materiales del atentado.
Asimismo, reiteró las altas recompensas que se ofrecen por los altos cabecillas del ELN, entre los que se encuentran alias Antonio García, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Carlos Marín’, todos ellos señalados por delitos como homicidio, rebelión, secuestro, tortura, feminicidio, desaparición forzada, entre otros.