Millonaria recompensa por los responsables del atentado contra base militar de Puerto Jordán

En Puerto Jordán, Arauca, fue atacada con tatucos y cilindros bomba la base militar, dejando como resultado un soldado muerto y seis más heridos. La acción terrorista fue atribuida al ELN.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 5 de octubre, cuando techos y paredes de la base quedaron completamente destruidos por la fuerte explosión.

Base Militar de Puerto Jordán - Foto: Ejército Nacional

El comandante de la Octava División del Ejército, general Jaime Alonso, condenó el ataque contra el Batallón de Infantería No 59 y lamentó la muerte del soldado profesional José Henry Ceballos.

¿Quién está detrás del atentado en Puerto Jordán?

Según las autoridades, el hecho fue planeado y perpetrado por el frente Domingo Laín del Estado Mayor del ELN.

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el ataque y pidió a las autoridades que se tomen las medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los uniformados y dar con los responsables del hecho criminal.

De acuerdo con reportes oficiales, las acciones violentas han aumentado en los últimos años, dejando varios asesinatos y desplazamientos.

El reciente ataque a la base militar se habría dado en retaliación a las operaciones militares en la zona.

Esta misma sede fue atacada hace un año y bajo la misma modalidad, dejando un saldo de dos soldados muertos y 26 heridos.

Millonaria recompensa por autores materiales del atentado

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también lamentó los hechos y anunció que los seis soldados heridos fueron trasladados a un centro médico especializado en Yopal, Casanare.

El ministro anunció, además, una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar a los autores materiales del atentado.

Asimismo, reiteró las altas recompensas que se ofrecen por los altos cabecillas del ELN, entre los que se encuentran alias Antonio García, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Carlos Marín’, todos ellos señalados por delitos como homicidio, rebelión, secuestro, tortura, feminicidio, desaparición forzada, entre otros.