Revelan quién intentó asesinar al exconcejal Luis Naranjo en Saravena, Arauca

En horas de la mañana de este martes 30 de septiembre el exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo, fue víctima de un atentado armado para acabar con su vida en una carretera de Saravena, Arauca.

La camioneta donde se movilizaba junto a sus escoltas recibió múltiples disparos. Las autoridades manejan una hipótesis principal sobre quién estaría detrás del ataque.

En el hecho el exconcejal Naranjo resultó ileso, pero dos de sus escoltas resultaron heridos.

Exconcejal Luis Naranjo narró cómo fue su intento de asesinato

Poco después del aterrador momento en el que su vida estuvo en riesgo en un atentado con arma de fuego, el exconcejal Luis Naranjo explicó cómo ocurrieron los hechos:

“Se tenía ya conocimiento de que el ELN pretende acabar con mi vida y lo vimos reflejado en la mañana de hoy”, dijo, atribuyendo el ataque al grupo armado.

En horas de la mañana cerca 10 o 12 bandidos salieron y nos hicieron esa acción terrorista.

ELN estaría detrás del intento de asesinato del exconcejal Luis Naranjo

Aunque la investigación está en curso, el coronel Carlos Angarita, comandante de la Policía de Arauca, confirmó que la hipótesis que toma más fuerza es que el ELN estaría detrás de los hechos:

“El grupo que viene ahí es el ELN, básicamente todo apunta a que fue este grupo el que intentó o mejor intentó acabar con la vida del señor Luis”.

Es la primera hipótesis que estamos manejando nosotros que es prácticamente la más verídica.