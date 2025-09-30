CANAL RCN
Colombia Video

Revelan quién intentó asesinar al exconcejal Luis Naranjo en Saravena, Arauca

El vehículo en el que se movilizaba el exconcejal del Centro Democrático fue atacado a disparos. Dos de sus escoltas resultaron heridos.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
03:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este martes 30 de septiembre el exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo, fue víctima de un atentado armado para acabar con su vida en una carretera de Saravena, Arauca.

La camioneta donde se movilizaba junto a sus escoltas recibió múltiples disparos. Las autoridades manejan una hipótesis principal sobre quién estaría detrás del ataque.

En el hecho el exconcejal Naranjo resultó ileso, pero dos de sus escoltas resultaron heridos.

Comandante de Bomberos de Arauquita fue asesinado: había sido candidato a la Alcaldía
RELACIONADO

Comandante de Bomberos de Arauquita fue asesinado: había sido candidato a la Alcaldía

Exconcejal Luis Naranjo narró cómo fue su intento de asesinato

Poco después del aterrador momento en el que su vida estuvo en riesgo en un atentado con arma de fuego, el exconcejal Luis Naranjo explicó cómo ocurrieron los hechos:

“Se tenía ya conocimiento de que el ELN pretende acabar con mi vida y lo vimos reflejado en la mañana de hoy”, dijo, atribuyendo el ataque al grupo armado.

En horas de la mañana cerca 10 o 12 bandidos salieron y nos hicieron esa acción terrorista.

Defensoría envió alerta por violencia en Arauca: van 84 homicidios en 2025
RELACIONADO

Defensoría envió alerta por violencia en Arauca: van 84 homicidios en 2025

ELN estaría detrás del intento de asesinato del exconcejal Luis Naranjo

Aunque la investigación está en curso, el coronel Carlos Angarita, comandante de la Policía de Arauca, confirmó que la hipótesis que toma más fuerza es que el ELN estaría detrás de los hechos:

“El grupo que viene ahí es el ELN, básicamente todo apunta a que fue este grupo el que intentó o mejor intentó acabar con la vida del señor Luis”.

Es la primera hipótesis que estamos manejando nosotros que es prácticamente la más verídica.

Desgarrador testimonio del padre de uno de los policías secuestrados por el ELN en Arauca
RELACIONADO

Desgarrador testimonio del padre de uno de los policías secuestrados por el ELN en Arauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Diego Cadena

Abogado de Diego Cadena pidió para su cliente la pena mínima y prisión domiciliaria

Cundinamarca

Hay sobreocupación hospitalaria en Mosquera por fuga de gas cloro: casi 40 personas resultaron afectadas

Ideam

Ideam alerta: así será el clima en Colombia en el inicio de octubre de 2025

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Qué le pasó a Luis Díaz? Polémico cambio del Bayern Múnich en partido de Champions ante Pafos

Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich ante Pafos en la Champions, pero sorprendió al salir en el entretiempo. La polémica crece por si fue decisión técnica o posible lesión.

México

Murió el estilista de Ángela Aguilar en México: detalles del asesinato

Ángela Aguilar compartió sentido mensaje tras conocer el fallecimiento de su estilista Miguel Ángel de la Mora.

Artistas

Revelador chat entre B-King y Marcela Reyes: "Esto es lo que nadie sabe"

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá