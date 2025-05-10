CANAL RCN
Colombia

Un militar muerto y seis heridos deja grave atentado contra base militar en Arauca

El ataque fue atribuido al GAO ELN ‘Camilo Cienfuegos’, del Estado Mayor del frente Domingo Laín Sáenz.

Atacan con granada base militar de Dabeiba, Antioquia
Atacan con granada base militar de Dabeiba, Antioquia/Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
06:40 p. m.
Un nuevo atentado se registró este domingo 5 de octubre contra la base militar de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, dejando al menos un militar muerto y otros seis heridos, uno en estado de gravedad.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió de manera similar al ataque registrado hace un año, en septiembre de 2024, cuando el cantón militar fue blanco de un hostigamiento con artefactos explosivos.

En esta ocasión, integrantes del grupo armado lanzaron “tatucos”, bombas artesanales no convencionales, contra las instalaciones del Ejército.

Un militar muerto en grave atentado en Arauca

Poco después de confirmarse el atentado, se conoció que uno de los militares que resultaron gravemente heridos no resistió y perdió la vida por las lesiones que presentaba.

Tras confirmarse el lamentable fallecimiento del uniformado, el balance de esta acción terrorista contra la fuerza pública es de un militar muertyo y seis heridos.

Despliegue militar en la zona del atentado

Los uniformados heridos fueron trasladados inicialmente a la ciudad de Arauca, donde reciben atención médica. Mientras tanto, unidades del Ejército Nacional adelantan un amplio operativo militar para repeler el ataque y ubicar a los responsables de la acción terrorista.

Las autoridades atribuyen el atentado al GAO ELN ‘Camilo Cienfuegos’, perteneciente al Estado Mayor del frente Domingo Laín Sáenz, uno de los más activos en esa región fronteriza.

En imágenes conocidas por Noticias RCN se evidencia la gravedad de los hechos. La fachada de la base militar quedó reducida a escombros.

