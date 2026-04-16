Así reaccionó la familia de Andrés Colmenares a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

Luis Alfonso Colmenares, padre del joven Luis Andrés Colmenares, reaccionó tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en última instancia. El pronunciamiento del alto tribunal, que cierra uno de los casos judiciales más mediáticos del país, no logró disipar el dolor ni las dudas de la familia.

A través de su cuenta en redes sociales, Colmenares fue enfático en su postura frente al fallo. “Hubo homicidio. Así lo estableció una sala del Tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía colombiana no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen. Eso es distinto”, afirmó.

Cuestionamientos a la investigación del caso Colmenares

El padre de la víctima insistió en que, aunque la justicia ratificó la absolución de las investigadas, esto no significa que el caso esté completamente esclarecido.

Su declaración apunta directamente a la labor de la Fiscalía General de la Nación, entidad que, según él, no logró sustentar de manera concluyente quiénes fueron los responsables del presunto homicidio.

La decisión se produce tras un recurso extraordinario de revisión, a 16 años de la muerte del estudiante Andrés Colmenares, ocurrida en 2010 en el norte de Bogotá. Este fallo marca un punto final en el proceso penal contra las dos jóvenes, quienes habían sido investigadas por su presunta participación en la muerte del universitario.

Un mensaje de respeto a la decisión judicial

Previo a la lectura oficial del fallo, Luis Alfonso Colmenares también había expresado una postura institucional frente a la decisión de la Corte Suprema. “Hoy asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto. Comparezco con la convicción de que la Corte Suprema de Justicia realizará un pronunciamiento objetivo, conforme a la ley y a las pruebas del proceso”, señaló.

Asimismo, aseguró que acatará la decisión del alto tribunal, aunque dejó claro que esto no limita su derecho a manifestar inconformidad de manera respetuosa. “Mantengo mi confianza en las instituciones y en el valor de la justicia”, agregó.

Entre tanto, el exconcejal Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, se expresó por medio de una carta dirigida a la Corte y a la opinión pública, donde recordó el proceso que ha vivido desde lo sucedido.