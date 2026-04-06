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Colombia

Fiscalía citó a Blessd a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

La audiencia de imputación con medida de aseguramiento está programada para el próximo martes 9 de junio.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 04 de 2026
11:03 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación notificó que el día martes, 9 de junio, se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, Dímelo Jara y otros investigados por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado denunciado por Andrés Felipe Sánchez.

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¿Por qué la Fiscalía citó a Blessd?

El caso se remonta a una denuncia hecha por parte del cantante Andrés Felipe Sánchez, reconocido por imitar al antioqueño públicamente, hecha en junio del 2022 cuando puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos el 1 de junio de ese mismo año.

Según el testimonio del denunciante, todo se desarrolló en una oficina, en Medellín, en donde habría sido citado por Blessd y su equipo de trabajo para verse obligado a firmar un contrato. No obstante, al negarse a hacer esto, afirmó que fue agredido y amenazado con un arma de fuego.

Pese a que la denuncia permaneció en etapa de indagación preliminar durante varios años, el pasado 9 de abril de 2026 el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela para continuar con las acciones correspondientes.

En dicho instante, el artista antioqueño manifestó que este asunto legal se trataría de una estrategia para “generar tráfico” a las redes sociales del que fue su imitador con mayor reconocimiento en aquella época.

Sin embargo, hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo se han pronunciado ante la citación que se dará a días de que su primer hijo nazca.

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¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo?

Este nuevo capítulo legal se une a otra disputa en la que el intérprete de ‘Mírame’ tuvo un enfrentamiento con el cantante Pirlo, quien también denunció a su colega tras afirmar haber sido sido sometido, tanto él como su representante, a presiones por el presunto robo de una lujosa cadena del “bendito”.

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