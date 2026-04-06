Primicia | Procuraduría inspecciona a la Comisión de Acusaciones por procesos contra Petro

El Termómetro Político conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección directa a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego de que el procurador Gregorio Eljach solicitara información sobre el estado de los procesos contra el presidente Gustavo Petro. La visita se dio tras considerar insuficiente la respuesta inicial enviada por la Comisión.

Una inspección con hallazgos mínimos

Ocho funcionarios del Ministerio Público, incluidos tres procuradores delegados, estuvieron entre las 10:30 a.m. y la 1 p.m. en el Congreso. Según fuentes consultadas, lo único claro y organizado que encontraron fue un cuadro de Excel con un listado de erradicados, representantes e investigadores, junto con el motivo de las denuncias. El resto de la información quedó pendiente de ser enviada por correo electrónico.

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De acuerdo con las cifras, en la Comisión de Acusaciones reposan 290 procesos contra el presidente Petro, todos interpuestos desde el 7 de agosto de 2022. De ellos, 15 corresponden a denuncias recientes por presunta participación indebida en política.

Movidas de campaña y el rol de Oviedo

Juan Daniel Oviedo, ex fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reveló a este medio que tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta, ha recibido llamadas de distintos sectores.

Oviedo aseguró que conversó con Sergio Fajardo, Claudia López, el expresidente Álvaro Uribe y hasta con el propio presidente Gustavo Petro. “Me buscó”, dijo. Sin embargo, aclaró que no ve posible un respaldo en este momento: “Simplemente expresé que el resultado de esas elecciones necesita respuestas más claras”.

El Termómetro Político seguirá de cerca hacia dónde se inclinará Oviedo en medio de la campaña.