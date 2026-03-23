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Mindefensa confirma hasta el momento 66 muertos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

De acuerdo con el último reporte del Mindefensa, se estima que la cifra de víctimas fatales tras el accidente del avión Hércules podría llegar a 70.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
07:47 p. m.
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El más reciente informe del Ministerio de Defensa reveló que a bordo del avión Hércules que se accidentó en la mañana de este 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, iban 128 personas (11 uniformados de la FAC, 115 del Ejército y 2 de la Policía Nacional).

Secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo dice que hay 33 cuerpos en la morgue tras el accidente aéreo
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Sobre el número de víctimas de esta tragedia aérea, la cartera confirmó que hasta el momento se reportan 66 fallecidos. De estos, 64 cuerpos ya se encuentran en la morgue del municipio de Puerto Leguízamo en proceso de identificación; mientras que 4 permanecen desaparecidos.

Todos los heridos ya fueron evacuados hacia Bogotá y Florencia

En total, serían 57 los uniformados que resultaron heridos y que ya fueron evacuados hacia Florencia y Bogotá, gracias a la articulación con las diferentes autoridades.

Se estima que la cifra de víctimas mortales podría llegar a 70.

Finalmente, se confirmó que todos los heridos fueron evacuados de Puerto leguízamo hacia centros de salud de mayor complejidad, y que el martes continuarán las labores de búsqueda e identificación de los cuerpos.

Uno de los soldados habría resultado ileso tras el accidente.

VIDEO | Momentos previos al accidente de avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo
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¿Qué se sabe del accidente en Puerto Leguízamo?

Sobre las 9:50 de la mañana, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra luego de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Se trata del vuelo 1016 que cubría la ruta Puerto Asís- Puerto Leguízamo y que tenía como misión trasladar a las tropas hasta Bogotá.

En videos captados por los habitantes del municipio quedó registrado cuando la aeronave empieza a perder altura tras su despegue hasta que, finalmente, cae al suelo y explota.

Por ahora se desconocen las causas de esta tragedia aérea que enluta al país.

ATENCIÓN | Avión Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo
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