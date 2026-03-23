Conmoción en Puerto Leguízamo por accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea

En la mañana de este lunes se registró un accidente aéreo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando una aeronave de la Fuerza Aérea Nacional se precipitó a tierra poco después de despegar de la pista del aeropuerto Caucayal.

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El siniestro ocurrió en inmediaciones del casco urbano, entre dos fincas de la zona, y dejó un número aún indeterminado de víctimas fatales pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia.

Cuerpos trasladados para identificación

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al municipio, donde personal de Medicina Legal adelanta las labores de identificación.

En el lugar también hacen presencia la Alcaldía Municipal, la Fuerza Naval del Sur y los bomberos, quienes desde tempranas horas han acompañado el proceso de recuperación y traslado de los fallecidos.

Aunque todavía no se ha confirmado la cifra oficial de víctimas, se sabe que entre ellas se encuentran soldados, suboficiales y oficiales que esperaban ser trasladados hacia el municipio de Puerto Asís.

Autoridades atienden la emergencia

Las autoridades locales y militares mantienen un operativo en la zona del accidente para asegurar el área y apoyar las labores de investigación.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Puerto Leguízamo, que permanece a la expectativa de los reportes oficiales sobre las causas del siniestro y el balance definitivo de las víctimas.

El accidente aéreo se convierte en una nueva tragedia que enluta a las Fuerzas Militares y al país, mientras se esperan los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.