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Secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo dice que hay 33 cuerpos en la morgue tras el accidente aéreo

El secretario destacó la rápida reacción de la comunidad que permitió el traslado de las personas que resultaron heridas.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
05:54 p. m.
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El secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, confirmó que tras el accidente del avión de la Fuerza Aérea ocurrido este lunes en Putumayo, fueron atendidas 81 personas heridas y se registraron 33 fallecidos en la morgue del municipio.

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“Estamos aquí todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evaluando las situaciones, pero sobre todo haciendo todo lo posible para poder sacar a los soldados heridos”, señaló.

Claros destacó la rápida reacción de la comunidad. “El pueblo de Leguízamo se volcó a ayudar. Mototaxistas, campesinos, indígenas, bomberos voluntarios, Defensa Civil, personal del Ejército y la Armada nos ayudaron mucho”.

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Gracias a esa colaboración, los heridos fueron trasladados en tiempo récord al Hospital Magallanes y al Dispensario Naval, antes de ser evacuados en un avión Hércules hacia Puerto Asís y Bogotá.

"No alcanzó un despegue total"

Según el secretario, el accidente se produjo porque la aeronave “no alcanzó un despegue total”. El avión intentó levantar vuelo, pero cayó a unos 700 metros de la pista norte.

VIDEO | Momentos previos al accidente de avión de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo
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“Tocará mirar los temas técnicos del avión, me imagino que eso ya la investigación verá posterior”, agregó, subrayando que será la Fuerza Pública y la Fiscalía quienes determinen las causas.

Investigación en curso y solidaridad local

Claros explicó que la prioridad inicial fue salvar vidas, dado que Leguízamo solo tiene salida aérea y el aeropuerto carece de iluminación nocturna. “Lo importante era sacar los heridos antes de que cayera la noche”, dijo.

También resaltó la labor de los bomberos voluntarios y habitantes que ayudaron a apagar las llamas del avión, lo que calificó como una tarea “muy difícil”.

El funcionario agradeció el acompañamiento nacional y reiteró que la tragedia afecta no solo a las Fuerzas Militares, sino a todo el municipio: “Estamos muy tristes desde Leguízamo. Es una situación terrible que golpea a la comunidad entera”.

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