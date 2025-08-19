Entre alianzas, libros y exámenes toxicológicos: así se mueven las fichas presidenciales

Este martes el Termómetro Político de este medio conoció varios movimientos que hay alrededor de las candidaturas a la Presidencia al Congreso, alianzas y nuevos candidatos.

En la izquierda, hay una mujer que tiene aspiraciones presidenciales y que se ha empezado a reunir con varios sectores. Se trata de la senadora y exalcaldesa de Bogotá, Clara López.

Según información, ella no entraría en el proceso de octubre de elección del candidato único dentro del Pacto Histórico, sino que se medirá en la consulta interpartidista en marzo del próximo año.

Por otro lado, en el Centro Democrático. El pasado 23 de julio, este medio reveló algunos de los acercamientos de un sector de ese partido con el exministro Juan Carlos Pinzón.

Incluso, se revelaron detalles de dos reuniones que tuvo con el expresidente Uribe, una en Miami y otra en Rionegro, Antioquia. Hasta el momento nada ha cambiado, pero estos hechos significan más que una construcción de puentes entre Pinzón y el uribismo.

Esto, debido a la reunión que Pinzón tuvo con el expresidente este sábado, que ya sería la tercera y lo otro, mientras la agenda nacional andaba en otros temas, la semana pasada el exministro de Defensa presento su nuevo libro ‘El arte de la guerra y la paz’ y allá estuvieron en primera fila los uribistas Alfredo Rangel, quien además fue el anfitrión del evento; José Obdulio Gaviria, que es el gran promotor de esa candidatura; Everth Bustamante y Miguel Morelli. Si entra o no entra al Centro Democrático aún no se sabe, pero por lo pronto cada vez tiene más barra.

Finalmente, los que formalizaron en la Registraduría su aspiración son los cuatro candidatos de la Fuerza de las Regiones. Ellos se inscribieron, pero no fue una inscripción normal.

Por delante presentaron un examen toxicológico que se hicieron esta mañana para probar que están limpios. Otro que también se hizo exámenes fue el excontralor general Felipe Córdoba.