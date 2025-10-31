Así se ven los nuevos buses de Transmilenio y esta es la razón por la que traen sillas turquesa

En medio del Día Mundial de las Ciudades, del que Bogotá fue elegido sede por ONU-Hábitat en el 2025, Transmilenio presentó el prototipo de los nuevos buses articulados de propulsión eléctrica.

De acuerdo con la empresa de transporte del Tercer Milenio es “una apuesta por una movilidad más segura, incluyente y conectada. Este nuevo modelo incorpora: Sillas aguamarina destinadas para personas cuidadoras y sillas para personas de talla grande”.

Pero eso no es todo. La nueva flota de buses eléctricos por los 25 años del sistema incluirán puertos USB y wifi a bordo, pantallas informativas en cada vagón, cámaras y sensores de seguridad para brindar una operación más eficiente e innovadora.

Con los elementos que el sistema incorpora en sus buses, la ciudad espera dar “un paso más hacia una ciudad que se mueve pensando en todos”, apegándose al tema central del Día Mundial de las Ciudades, que se celebrará entre el jueves 30 y el viernes 31 en la capital colombiana.

Foto: Transmilenio

¿Por qué Bogotá fue escogida como ciudad anfitrión en el 2025?

Luego de que Bogotá fuera escogida como ciudad anfitrión, la Alcaldía dio a conocer que “el tema central del evento será Ciudades inteligentes centradas en las personas, y se enfocará en cómo la tecnología, los datos y la innovación pueden ser herramientas poderosas para mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades, enfrentar el cambio climático y fortalecer la gobernanza urbana”.

Durante dos días se abordarán temas relacionados con el hábitat integral e inclusión social, la sostenibilidad y resiliencia urbana y la gobernanza participativa e inteligente, en sesiones con un aforo esperado de 1.000 personas, a las que asistirán, entre otros, alcaldes de otras ciudades, expertos en urbanismo y organizaciones.

En palabras de Elkin Velásquez Monsalve, representante para Latinoamérica de ONU-Hábitat, “Bogotá ha demostrado una visión integral de desarrollo urbano centrado en las personas, con capacidad de innovación y compromiso institucional. Es una ciudad con experiencia, liderazgo regional y un fuerte componente social en su planeación. Por eso ha sido seleccionada como sede de la conmemoración global del Día Mundial de las Ciudades 2025”.