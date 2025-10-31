CANAL RCN
Colombia

Así se ven los nuevos buses de Transmilenio y esta es la razón por la que traen sillas turquesa

También sillas de talla grande será incorporadas para comidad de algunos pasajeros. Ya se conoce su diseño.

Foto: Transmilenio
Foto: Transmilenio

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
11:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del Día Mundial de las Ciudades, del que Bogotá fue elegido sede por ONU-Hábitat en el 2025, Transmilenio presentó el prototipo de los nuevos buses articulados de propulsión eléctrica.

De acuerdo con la empresa de transporte del Tercer Milenio es “una apuesta por una movilidad más segura, incluyente y conectada. Este nuevo modelo incorpora: Sillas aguamarina destinadas para personas cuidadoras y sillas para personas de talla grande”.

¿Taxis de Transmilenio? Esta es la razón por la que carros con el logo de la empresa han estado recorriendo Bogotá
RELACIONADO

¿Taxis de Transmilenio? Esta es la razón por la que carros con el logo de la empresa han estado recorriendo Bogotá

Pero eso no es todo. La nueva flota de buses eléctricos por los 25 años del sistema incluirán puertos USB y wifi a bordo, pantallas informativas en cada vagón, cámaras y sensores de seguridad para brindar una operación más eficiente e innovadora.

Con los elementos que el sistema incorpora en sus buses, la ciudad espera dar “un paso más hacia una ciudad que se mueve pensando en todos”, apegándose al tema central del Día Mundial de las Ciudades, que se celebrará entre el jueves 30 y el viernes 31 en la capital colombiana.

Foto: Transmilenio
Foto: Transmilenio

¿Por qué Bogotá fue escogida como ciudad anfitrión en el 2025?

Luego de que Bogotá fuera escogida como ciudad anfitrión, la Alcaldía dio a conocer que “el tema central del evento será Ciudades inteligentes centradas en las personas, y se enfocará en cómo la tecnología, los datos y la innovación pueden ser herramientas poderosas para mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades, enfrentar el cambio climático y fortalecer la gobernanza urbana”.

Mujer que se casó con Transmilenio celebró su primer aniversario de bodas
RELACIONADO

Mujer que se casó con Transmilenio celebró su primer aniversario de bodas

Durante dos días se abordarán temas relacionados con el hábitat integral e inclusión social, la sostenibilidad y resiliencia urbana y la gobernanza participativa e inteligente, en sesiones con un aforo esperado de 1.000 personas, a las que asistirán, entre otros, alcaldes de otras ciudades, expertos en urbanismo y organizaciones.

En palabras de Elkin Velásquez Monsalve, representante para Latinoamérica de ONU-Hábitat, “Bogotá ha demostrado una visión integral de desarrollo urbano centrado en las personas, con capacidad de innovación y compromiso institucional. Es una ciudad con experiencia, liderazgo regional y un fuerte componente social en su planeación. Por eso ha sido seleccionada como sede de la conmemoración global del Día Mundial de las Ciudades 2025”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Judicializan a tres integrantes de la Armada por presunta colaboración con red narcotraficante

Temblor en Colombia

Atención: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 31 de octubre de 2025!

Cesar

Gobierno hace llamado al diálogo ante bloqueo de la comunidad de Arhuacos en Bosconia, Cesar

Otras Noticias

Artistas

Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"

La exesposa del asesinado cantante B-King se pronunció en sus redes sociales luego de que las autoridades mexicanas dieran con la captura del presunto autor intelectual del crimen.

Enfermedades

Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Santander.

Liga BetPlay

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Desempleo

Desempleo en Colombia sigue bajando: en septiembre la tasa fue del 8,2 %

Liga BetPlay

¿Westcol como dueño de un equipo de la Liga BetPlay? Reveló importante oferta