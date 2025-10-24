¿Taxis de Transmilenio? Esta es la razón por la que carros con el logo de la empresa han estado recorriendo Bogotá

Los últimos días, bogotanos se han estado preguntando en redes sociales qué función cumplen los vehículos tipo automóvil que han estado circulando por la capital del país, con logos de la empresa Transmilenio.

Usuario en plataformas como TikTok, Instagram y X estuvieron barajando distintas hipótesis e, incluso, llegó a sugerirse que se trataba de vehículos tipo taxi, que podían solicitarse por medio de un aplicativo, directamente con la empresa de Transporte del Tercer Milenio.

Dicho rumor fue el que mayor fuerza habría ganado en las redes sociales, en donde usuarios pensaban que se trataba de la última apuesta del sistema de transporte masivo, para entrar en competencia directa con plataformas como Uber, Didi y Cabify.

¿Qué respondió la empresa Transmilenio?

Usuarios de Transmilenio dejaron que su imaginación se desbordara, generando posibles escenarios que parecían alejarse cada vez más de la realidad.

Para salir de dudas, Noticias RCN contactó a la empresa de transporte masivo de Bogotá y respondieron que “esos vehículos no son del Sistema”.

Se trataría, entonces, de una idea de “disfraz” para la temporada de Halloween que entra a remplazar las telarañas, manchas con sangre falsa e imitaciones de restos humanos con los que algunos conductores solían adornar sus vehículos en el mes de octubre.

No sorprende que uno de los automóviles fuera fotografiado al interior de la Universidad Javeriana, en donde algunos jóvenes han decidido conformar grupos estudiantiles alrededor de sus vehículos y organizar rodadas.

Otra confusión por las decoraciones de Halloween generó pánico en Cali:

También, durante la semana, las decoraciones de Halloween de una vivienda en el barrio El Diamante, de Cali, generaron confusión entre los ciudadanos.

Se trataba de un efecto visual de fuego, hecho con luces y papel de colores, que llevó a pensar a algunos vecinos que se trataba de un incendio.

De inmediato, se pusieron en contacto con los Bomberos Voluntarios que, al llegar al lugar y descubrir que se trataba de una broma, hicieron un llamado de atención a la comunidad caleña: “Cada salida de nuestras máquinas implica personal, combustible, equipos y tiempo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en otros puntos de la ciudad”.