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Buses del SITP ofrecerán internet gratis y sillas más cómodas: así se ve la nueva flota

Aparte del internet, tendrán puertos USB, mayor comodidad para pasajeros con ciertas condiciones y más espacio.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
12:47 p. m.
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Bogotá da un paso significativo hacia la movilidad sostenible con la llegada de 68 buses eléctricos que reemplazarán unidades del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) que operaron durante más de 15 años.

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Estos vehículos, que forman parte de un plan mayor que contempla 711 buses para 2026 y 2027, comenzarán a prestar servicio a partir del 1 de abril.

Buses cero emisiones provienen de China

Los buses eléctricos, fabricados en China y ensamblados en Colombia, sustituirán unidades que acumularon más de 800.000 kilómetros de recorrido. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, destacó que son cero emisiones y cuentan con una reducción del ruido de 34%. Ambos factores terminarán siendo beneficios para el medio ambiente y experiencia de los pasajeros.

Con lo que respecta a tecnología y seguridad, incorporan seis cámaras: dos en el área de pasajeros, una dirigida al conductor para prevenir microsueños y dos externas que monitorean el frente y zona trasera. Además, ofrecen Wi-Fi gratuito y puertos USB.

¿Qué novedades trae la flota?

El diseño inclusivo es otro punto clave. Los buses incluyen sillas color azul aguamarina destinadas a viajes de cuidado, especialmente para usuarios acompañados con niños, adultos mayores o personas en condición de discapacidad. También incorporan una silla roja de mayor tamaño (doble) para mujeres que amamantan o personas de talla grande.

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El espacio interior fue repensado para acomodar sillas de ruedas y coches de bebés, además de contar con área designada para personas con animales de compañía. Con respecto a los viajes de cuidado, las cifras indican que el 90% son hechos por mujeres, lo cual hace que sea una necesidad a la hora de adecuar los buses.

Los buses cuentan con autonomía de 350 kilómetros por carga de batería, lo que garantiza operación continua durante extensas jornadas.

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