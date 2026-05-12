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Aerolínea colombiana dará becas completas para ser tripulante de cabina: así puede aplicar

Reconocida aerolínea colombiana abrió convocatoria para entregar 30 becas completas a quienes quieran formarse como tripulantes de cabina en 2026.

Aerolínea colombiana dará becas completas para ser tripulante de cabina: así puede aplicar

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
09:19 a. m.
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La aerolínea Avianca anunció una nueva convocatoria que busca abrir oportunidades laborales en el sector aeronáutico para personas de poblaciones vulnerables en Colombia.

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A través de su programa “El cielo es de todos”, la compañía entregará 30 becas completas para quienes sueñan con convertirse en tripulantes de cabina.

La iniciativa está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de edad que tengan vocación de servicio y deseen formarse como TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros), una de las profesiones más apetecidas dentro de la industria aérea.

Así funcionan las becas de Avianca para tripulantes de cabina

El programa cubrirá completamente la formación de los seleccionados y está enfocado en personas que pertenezcan a poblaciones vulnerables, minorías o comunidades con dificultades de acceso a oportunidades educativas.

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Dentro de los requisitos principales se encuentra tener ciudadanía colombiana, ser mayor de 18 años y contar con diploma de bachiller académico. Además, los aspirantes deberán presentar el resultado de la prueba Saber 11 y grabar un video de máximo un minuto explicando su motivación para convertirse en tripulante de cabina.

Otro punto importante es contar con disponibilidad de tiempo completa durante un año, en jornadas de ocho horas diarias de lunes a sábado. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de mayo de 2026.

Documentos y pasos para aplicar a la convocatoria

Los interesados deberán diligenciar el formulario una sola vez y adjuntar todos los documentos en un único archivo PDF.

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Entre los documentos obligatorios están la fotocopia de la cédula, hoja de vida, diploma o acta de grado de bachiller, resultados de las pruebas Saber 11, certificado del Sisbén o afiliación a EPS, antecedentes judiciales y dos referencias personales firmadas.

Además, se podrán anexar documentos opcionales como certificados de inglés, experiencia laboral o participación en fundaciones y programas sociales.

La aerolínea también aclaró que el video de motivación no puede estar alojado en redes sociales y debe incluirse mediante un enlace dentro de la hoja de vida.

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