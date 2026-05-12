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Desplazamiento en Colombia se duplicó en 2025: informe del CICR alerta crisis humanitaria

En total, la organización registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario el año pasado.

Foto: emisión de Noticias RCN
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mayo 12 de 2026
08:35 a. m.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que el desplazamiento de personas en Colombia se duplicó en 2025 respecto al año anterior, en medio de un recrudecimiento de la violencia a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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El informe anual señala que al menos 322.688 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares mientras los enfrentamientos armados se intensificaron en zonas pobladas.

Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, calificó la situación humanitaria como un “drama” que “las cifras no alcanzan a describir”, subrayando que la seguridad se ha convertido en un tema central en la campaña electoral.

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El departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, fue el más golpeado por la violencia. Allí, los choques entre el ELN y disidencias de las extintas Farc obligaron a miles de familias a huir a comienzos de 2025.

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El CICR también reportó un masivo aumento del confinamiento de comunidades, práctica mediante la cual grupos armados restringen la movilidad de poblaciones enteras.

El informe documenta además un incremento del 34% en víctimas de ataques con artefactos explosivos, incluidos drones, empleados tanto contra la fuerza pública como contra civiles.

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Periodistas y civiles, bajo fuego

La violencia alcanzó también a la prensa. El periodista Mateo Pérez, de 25 años, fue asesinado la semana pasada en Antioquia mientras cubría un reportaje en zona rural. El presidente Gustavo Petro atribuyó el crimen a disidentes guerrilleros.

Los rebeldes reconocieron además la autoría de un atentado con bomba en abril en el Cauca, que dejó 21 muertos, considerado el ataque más mortífero contra civiles en décadas.

El CICR alertó que la población civil sigue siendo víctima de homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento de menores, violencia sexual y confinamientos en áreas con presencia de grupos armados. En total, la organización registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante 2025.

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