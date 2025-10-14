CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué sigue tras la implosión del intercambiador de Puente Aranda?

El antiguo intercambiador no permitía integrar el tráfico mixto y de Transmilenio, que la Nueva 13 tiene proyectados.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
07:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 5:25 a. m. del martes, 14 de octubre, se retomó la movilidad en el sector de El Pulpo, Puente Aranda, tras la implosión controlada del antiguo intercambiado, que conectaba la Av. Las Américas, las calles 13, Sexta y Carrera 50.

El sector, como explicó el subdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Mauricio Reina, en diálogo con Noticias RCN, seguirá funcionando con el Plan de Manejo del Tránsito (PMT) implementado desde el pasado 30 de agosto.

Sin embargo, se registraron cambios, como el de la calle 17, que pasó de ir en sentido occidente – oriente, a tener un carril en ambos sentidos.

VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda
RELACIONADO

VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda

Escombros serán reutilizados para la construcción del nuevo intercambiador:

Todo transcurrió como estaba previsto el domingo, 12 de octubre, durante la implosión del intercambiador que estuvo en servicio poco más de 40 años.

Según Reina, “hicimos la demolición controlada el pasado sábado y, una vez terminamos, sobre las 11:00 de la mañana, entraron 160 personas, 14 retroexcavadoras, dos torregrúas y 4 mini cargadores para remover los escombros de las vías de Transmilenio y tráfico mixto. Ya habilitamos Transmilenio”.

A primera hora del martes, se reestableció el tránsito. Algunos escombros permanecen el sector, pero, de acuerdo con el subdirector del IDU, fueron dejados con un propósito:

“Los escombros se están reacomodando porque hay muchos que vamos a reutilizar en la obra ¿Cómo? Como son estructuras en concreto, nos van a servir como base, en muchos casos, y de esta manera demostramos nuestro compromiso con el tema ambiental”.

Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años
RELACIONADO

Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años

¿Cómo funcionará la movilidad en el sector los próximos años?

Según Reina, “antes de la implosión, inició el Plan de Manejo del Tránsito (PMT) en agosto 30 y volvemos al mismo plan. Con la implosión tuvimos nuevos cierres, pro ya abrimos, ya está funcionando Transmilenio y la vía seguirá funcionando como lo viene haciendo desde agosto 30”.

El antiguo intercambiador no permitía integrar el tráfico mixto y de Transmilenio, que la Nueva 13 tiene proyectados. Y, por tanto, se decidió construir un intercambiador de tres niveles con:

“Una glorieta de 200 metros de diámetro, con tres carriles de tráfico mixto en el primer nivel; una glorieta exclusiva para Transmilenio, de 100 metros de diámetro, que conectará la actual Calle 13, la Av. de Las Américas y la nueva troncal de La Nueva 13, en el segundo nivel, y dos puentes vehiculares de 520 metros con tres carriles por sentido cada uno, en el tercer nivel”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

VIDEO | Hombre aparentó ser policía para robar usuarios en Transmilenio: cayó tras persecución

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 14 de octubre de 2025: 🔴 Júbilo por la liberación de los rehenes 🔴

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana? Horarios de salida, recorrido y fechas

Otras Noticias

Impuestos

Productores alertan por eliminación del arancel al hilo de algodón: "podría desaparecer la industria"

El proyecto busca dejar en cero el impuesto del 10% que hoy se aplica a las importaciones de hilo.

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Durante una transmisión en vivo, la influencer aseguró que tomará acciones legales si su contrincante continúa atacándola después del combate.

James Rodríguez

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

Turismo

Entró en vigor nuevo sistema para viajar a Europa: esto es todo lo que debe saber

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social