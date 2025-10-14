¿Qué sigue tras la implosión del intercambiador de Puente Aranda?

A las 5:25 a. m. del martes, 14 de octubre, se retomó la movilidad en el sector de El Pulpo, Puente Aranda, tras la implosión controlada del antiguo intercambiado, que conectaba la Av. Las Américas, las calles 13, Sexta y Carrera 50.

El sector, como explicó el subdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Mauricio Reina, en diálogo con Noticias RCN, seguirá funcionando con el Plan de Manejo del Tránsito (PMT) implementado desde el pasado 30 de agosto.

Sin embargo, se registraron cambios, como el de la calle 17, que pasó de ir en sentido occidente – oriente, a tener un carril en ambos sentidos.

Escombros serán reutilizados para la construcción del nuevo intercambiador:

Todo transcurrió como estaba previsto el domingo, 12 de octubre, durante la implosión del intercambiador que estuvo en servicio poco más de 40 años.

Según Reina, “hicimos la demolición controlada el pasado sábado y, una vez terminamos, sobre las 11:00 de la mañana, entraron 160 personas, 14 retroexcavadoras, dos torregrúas y 4 mini cargadores para remover los escombros de las vías de Transmilenio y tráfico mixto. Ya habilitamos Transmilenio”.

A primera hora del martes, se reestableció el tránsito. Algunos escombros permanecen el sector, pero, de acuerdo con el subdirector del IDU, fueron dejados con un propósito:

“Los escombros se están reacomodando porque hay muchos que vamos a reutilizar en la obra ¿Cómo? Como son estructuras en concreto, nos van a servir como base, en muchos casos, y de esta manera demostramos nuestro compromiso con el tema ambiental”.

RELACIONADO Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años

¿Cómo funcionará la movilidad en el sector los próximos años?

Según Reina, “antes de la implosión, inició el Plan de Manejo del Tránsito (PMT) en agosto 30 y volvemos al mismo plan. Con la implosión tuvimos nuevos cierres, pro ya abrimos, ya está funcionando Transmilenio y la vía seguirá funcionando como lo viene haciendo desde agosto 30”.

El antiguo intercambiador no permitía integrar el tráfico mixto y de Transmilenio, que la Nueva 13 tiene proyectados. Y, por tanto, se decidió construir un intercambiador de tres niveles con:

“Una glorieta de 200 metros de diámetro, con tres carriles de tráfico mixto en el primer nivel; una glorieta exclusiva para Transmilenio, de 100 metros de diámetro, que conectará la actual Calle 13, la Av. de Las Américas y la nueva troncal de La Nueva 13, en el segundo nivel, y dos puentes vehiculares de 520 metros con tres carriles por sentido cada uno, en el tercer nivel”.