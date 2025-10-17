CANAL RCN
Colombia

Se habilita paso vehicular en la calle 26 tras jornada de disturbios en Bogotá

El Distrito reiteró que, ante cualquier afectación al espacio público será necesaria la acción de la Policía.

octubre 17 de 2025
06:36 p. m.
Bogotá vivió una tarde de tensión este viernes en la calle 26 con carrera 43, donde se registraron enfrentamientos entre miembros de la guardia indígena y la fuerza pública en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos y la Universidad Nacional.

Los encapuchados, que ingresaron al campus universitario, lanzaron flechas, papas bomba y objetos contundentes contra los uniformados.

Afectaciones en movilidad hacia el aeropuerto

Según el reporte de las autoridades, cuatro policías resultaron heridos, uno de ellos con una flecha incrustada en la mano. Todos fueron atendidos en el lugar y trasladados a centros asistenciales, aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado.

La situación provocó el cierre total de la avenida del Dorado en ambos sentidos, afectando la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado y el Coliseo Live, donde esta noche está programado un concierto de la banda Imagine Dragons. Varias estaciones de TransMilenio continúan fuera de servicio, entre ellas Corferias, Ciudad Universitaria y Consejo de Bogotá.

Galán rechaza ataques en la calle 26 y se restablece paso vehicular tras disturbios

Sin embargo, sobre las 6:15 de la tarde se habilitó el paso de vehículos particulares por la calle 26, lo que permitió una leve mejora en el flujo vehicular en la zona.

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los ataques a través de un comunicado en redes sociales, calificando como “delincuenciales” las acciones de algunos encapuchados que lanzaron artefactos explosivos e incendiarios contra la fuerza pública.

El mandatario pidió al Gobierno Nacional intervenir ante las tomas que desde hace cinco días mantienen comunidades indígenas y campesinas en varias entidades oficiales.

El Distrito reiteró que, ante cualquier afectación al espacio público o a la seguridad ciudadana, será necesaria la acción de la Policía.

