Después de 85 días de transmisión desde el punto más extremo del planeta, la expedición inicia su salida

Más de 60 estaciones oceanográficas y condiciones extremas marcaron la travesía que hoy llega a su cierre.

febrero 18 de 2026
06:43 p. m.
El día 75 de la travesía hacia el corazón de la Tierra se convirtió en una jornada cargada de emoción. Desde la Antártica, el equipo comenzó su despedida de un territorio que describieron como mágico, pero también desafiante.

Definitivamente viendo esas imágenes me da un tanto de nostalgia.

Yo la verdad no es un tanto sino mucha nostalgia porque de verdad es una experiencia que personalmente me ha cambiado la vida y veo esas imágenes y solamente tengo muchos recuerdos pero además mucho agradecimiento de saber que viví una experiencia muy importante para Colombia pero sé que también muy importante para nosotros cuatro.

Las palabras reflejan el peso emocional de una misión que no solo tuvo relevancia científica y periodística, sino también personal.

Así será el regreso del ARC Simón Bolívar de la Antártida

El balance operativo fue descrito como positivo. Durante la expedición se realizaron más de 60 estaciones oceanográficas, se recuperaron hidrófonos y se registraron avistamientos de ballenas.

Además, se visitaron siete bases científicas, consolidando una agenda intensa en uno de los lugares más extremos del planeta.

Las condiciones no fueron menores. El equipo enfrentó vientos de más de 100 kilómetros por hora y sensaciones térmicas de más de 23 grados bajo cero. El frío constante obligó a una adaptación progresiva.

“Mire ahora como que usted sin guantes, yo sin gorro, como que nos acoplamos un poquito más”, comentaron, evidenciando cómo el cuerpo y la rutina terminaron ajustándose al entorno.

También resaltaron el acompañamiento de la Armada Nacional y de los tripulantes, quienes, según afirmaron, los hicieron sentir como en casa.

Aprendimos a estar en familia, la familia de los leopardos marinos que de verdad déjeme decirle que nunca me dejó de sorprender este trabajo de la Armada Nacional de los tripulantes que de verdad nos hicieron sentir como en casa..

¿Qué sigue para la expedición?

Aunque la despedida no se dio bajo el panorama deseado, insistieron en que así también aprendieron a querer la Antártica. Por eso, calificaron el momento como oportuno para agradecerle al continente blanco.

La cobertura alcanzó 85 días de transmisión ininterrumpida, destacándose como el único medio de comunicación que, desde el día cero, estuvo presente para mostrar por qué Colombia debe estar en este territorio. La bandera del canal RCN fue símbolo de esa presencia constante.

Ahora, la travesía no termina: el siguiente desafío es el paso de Drake. “Hay que prepararnos porque dicen que si no la va a cobrar”, advirtieron antes de cerrar la transmisión, dejando claro que el regreso también implica enfrentar uno de los trayectos marítimos más exigentes del mundo.

