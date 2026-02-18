CANAL RCN
Indígenas desatendieron cierre temporal del Parque Tayrona, los turistas están ingresando normalmente

El Parque Nacional Natural Tayrona continúa recibiendo turistas nacionales y extranjeros a pesar de una resolución de Parques Nacionales de Colombia.

febrero 18 de 2026
05:52 p. m.
A pesar de una resolución en que Parques Nacionales ordenaba el cierre indefinido del Parque Tayrona, aduciendo amenazas y falta de seguridad para sus funcionarios, la medida fue desatendida por autoridades de la etnia Kogui y comunidades del sector.

Las autoridades Kogui, que se declaran propietarios ancestrales del territorio, decidieron mantener el acceso al público por lo que las cuatro entradas oficiales del parque permanecen operativas. Esta decisión se tomó en conjunto con las comunidades locales, quienes argumentan que no fueron consultados sobre la orden de cierre emitida por la entidad.

"Por las autoridades tradicionales está abierto el parque", aseguró Atanacio Moscote, cabildo gobernador Resguardo Kogui.

Los turistas estarían pagando un aporte voluntario, algo rechazado por Parques Nacionales. La Policía hace presencia en las afueras de la reserva natural pero la seguridad y normatividad de los visitantes dentro del parque dependerá de la comunidad

¿Por qué Parques Nacionales ordenó el cierre del Parque Tayrona?

La resolución de Parques Nacionales se tomó como una medida de protección ambiental y a la vez en respuesta a un ataque que habrían sufrido sus funcionarios.

Se trata de un hecho ocurrido el 11 de febrero en el sector Cañaveral donde se adelantó una intervención debido a ocupaciones y constricciones no autorizadas dentro del área protegida.

"Tras esta actuación, comenzaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del Parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes, entre otros".

Además, el 16 de febrero se registraron bloqueos en varios puntos de acceso donde se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes.

