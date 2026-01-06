Así son los peajes humanos ilegales que estarían sembrando miedo en la Troncal del Caribe

Conductores y pasajeros que transitan por la Troncal del Caribe denunciaron una situación que ha generado temor en una de las carreteras más importantes.

A través de videos y fotografías, ciudadanos alertaron sobre la instalación de “peajes humanos” ilegales, mediante los cuales un grupo de personas estaría controlando el paso de vehículos a cambio de dinero.

Las denuncias se concentran en el tramo que conecta Ciénaga con Barranquilla, específicamente en el sector de Palermo, jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, en el departamento del Magdalena.

Así son los peajes humanos ilegales en la Troncal del Caribe

Según los registros entregados por los denunciantes, las personas involucradas se ubican directamente en medio de la carretera, obstaculizando el tránsito de todo tipo de vehículos.

En las imágenes se observa cómo forman barricadas improvisadas y utilizan su presencia física para impedir el avance, obligando a los conductores a detenerse.

Los afectados aseguran que el paso solo es permitido después de entregar dinero, exigencia que no tendría ningún respaldo legal.

En los grupos que realizan estos bloqueos se identifican personas de diferentes edades, incluidos hombres y mujeres, quienes permanecen sobre las calzadas durante varias horas.

Esta situación ha sido catalogada por muchos usuarios de la vía como una forma de extorsión, ya que, según las denuncias, cuando los conductores se niegan a pagar o intentan evadir el cobro, se presentan agresiones contra los vehículos y sus ocupantes.

Peajes humanos ilegales están afectando la movilidad en la troncal del Caribe

Además del temor, los llamados “peajes humanos” estarían generando largos trancones, afectando la movilidad en una carretera por la que diariamente transitan más de 10 mil vehículos, entre camiones de carga, buses de pasajeros y automóviles particulares.

La congestión no solo retrasa los desplazamientos, sino que también incrementa el peligro de accidentes.

Los denunciantes indican que estos bloqueos se estarían registrando a distintas horas del día y de la noche, lo que agrava la preocupación de quienes deben usar esta vía de forma frecuente.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos; pero, conductores y pasajeros piden acciones urgentes para frenar este cobro ilegal y solicitan que las personas que aparecen claramente identificadas en fotos y videos sean investigadas y judicializadas.