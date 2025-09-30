CANAL RCN
Colombia

Duro mensaje de la familia de Luis Andrés Colmenares: “Víctima de un entorno hostil”

En pocas semanas, el caso Colmenares cumplirá 15 años de haber ocurrido.

Familia Colmenares.
Familia Colmenares. Foto: X (@JcolmenaresE)

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
11:37 a. m.
Por medio de la firma Alzate Hernández, la familia de Luis Andrés Colmenares hizo serios cuestionamientos sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP).

RELACIONADO

Sin duda alguna, el caso Colmenares ha sido uno de los que más ha sacudido a la opinión pública en el último tiempo. El Halloween de 2010 marcó un antes y después en esta familia.

¿Qué ha pasado con el caso Colmenares?

El 31 de octubre de 2010, Colmenares, un joven que había cumplido 20 años hace pocos meses y estaba estudiando en Los Andes, salió de fiesta. En extrañas circunstancias, su cuerpo apareció muerto en el caño El Virrey, cerca al sitio de la fiesta.

Desde aquel momento, la investigación ha sido larga. Durante varios años, los señalamientos fueron contra Laura Moreno (quien tuvo una relación con Colmenares) y Jessy Quintero. Aunque ambas quedaron absueltas.

En agosto de 2024, el caso se abrió para pedir la revocatoria de la absolución de Moreno y Quintero, la cual fue ratificada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá. Pues bien, el caso llegó hasta la Sala de Casación de la Corte Suprema. Inclusive, la Procuraduría pidió que ambas fueran condenadas.

Familia de Colmenares cuestiona a la UNP

Desde ese momento, el caso no ha tenido más avances. Sin embargo, la familia del joven (Luis Alonso Colmenares, su padre; Oneida Escobar Gil, su madre; y Jorge Luis Colmenares, su hermano) radicó una denuncia contra la UNP.

RELACIONADO

La familia asegura que no ha sido efectiva la seguridad brindada por la entidad, por lo que ha habido riesgos en la integridad: “La familia continúa siendo víctima de un entorno hostil y de revictimización institucional. Las solicitudes de protección han sido categóricamente ignoradas, incluso en contravía de pronunciamientos judiciales”.

Por eso, se le hizo un llamado, no solo a la UNP, sino al resto de entes de control, para que se activen rutas que garanticen la seguridad de la familia.

