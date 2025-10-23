CANAL RCN
Colombia

¿Qué se sabe sobre el caso de Luis Andrés Colmenares? Esto revela su familia

Tras varios años del caso de Luis Andrés Colmenares, aún se espera que se esclarezca la verdad detrás de ese crimen.

Colmenares: 10 años de incertidumbre
Colmenares: 10 años de incertidumbre

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
01:31 p. m.
Ya han pasado quince años desde que el joven universitario perdió la vida un 31 de octubre.

Duro mensaje de la familia de Luis Andrés Colmenares: "Víctima de un entorno hostil"
Duro mensaje de la familia de Luis Andrés Colmenares: “Víctima de un entorno hostil”

¿Qué se sabe sobre el caso de Colmenares?

Recordemos que el caso del joven Luis Andrés Colmenares se convirtió en uno de los más investigados y comentados en Colombia. Todo ocurrió cuando el joven salió de fiesta en la noche de Halloween y apareció sin vida en el caño El Virrey, cerca al sitio de la fiesta.

Desde entonces, cada año se ha intentado esclarecer el caso, y en su momento, las principales señaladas fueron Laura Moreno (quien tuvo una relación sentimental con Colmenares) y Jessy Quintero, aunque ambas fueron absueltas por la justicia.

Sin embargo, el caso volvió a reabrirse en 2024, con el objetivo de revocar la absolución de Moreno y Quintero, una decisión que había sido ratificada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá. El proceso incluso llegó hasta la Sala de Casación de la Corte Suprema, donde la Procuraduría General de la Nación solicitó que ambas fueran condenadas, reavivando así uno de los casos más mediáticos y polémicos del país.

Desde ese momento, el caso no ha tenido más avances, de hecho, la familia radicó una denuncia contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Exconcejal Jorge Colmenares denunció el retiro de su esquema de seguridad por parte de la UNP
Exconcejal Jorge Colmenares denunció el retiro de su esquema de seguridad por parte de la UNP

¿Qué dice la familia de Luis Andrés Colmenares?

Por el momento, la familia asegura que continúa siendo víctima en un entorno hostil. El padre del joven ha manifestado que mantiene intacta su fe en que algún día se conozca la verdad y los responsables del hecho reciban la justicia divina.

Ante esta situación, se hizo un llamado no solo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino también a los demás entes de control, para que garanticen la seguridad y el bienestar de la familia Colmenares, quienes aún claman por justicia.

