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Video del momento exacto en el que sicario huye en una moto tras violento ataque en Usaquén

El atentado sicarial que se registró en el norte de Bogotá deja seis heridos, tras una balacera entre un comerciante y dos sicarios.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
11:37 a. m.
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Un violento enfrentamiento entre sicarios y su víctima sacudió el norte de Bogotá en la tarde del martes 13 de abril, dejando seis personas heridas en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, explicó que:

Se reporta un ataque sicarial. Asimismo, la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde lamentablemente salen seis personas heridas por este daño colateral.

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Cronología del ataque sicarial que dejó varios heridos en Usaquén

El ataque se presentó aproximadamente a las 5:55 de la tarde en una concurrida zona comercial. De acuerdo con los videos de cámaras de seguridad, la víctima estacionó su camioneta y dos minutos después, a las 5:57 de la tarde, llegó una motocicleta que aparentemente lo esperaba en la esquina.

Cuando el comerciante descendió del vehículo, el presunto sicario se acercó, sacó un arma de su pantalón y comenzó a disparar.

La víctima respondió de manera inmediata con su propia arma de fuego, iniciando un intercambio de disparos que dejó herido al presunto sicario, quien quedó tendido en el andén por varios minutos hasta que fue auxiliado.

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El estado de salud de los heridos, entre ellos hay un niño

Entre las seis personas heridas se encuentra un menor de ocho años y tres transeúntes que resultaron afectados por el fuego cruzado.

Fredy Bautista, subdirector de operaciones de la clínica Cardio Infantil entregó el parte médico de las seis personas heridas, quienes están bajo custodia de la Policía:

Dos de esos pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de 35 y 75 años, derivado de lesiones por proyectil de arma de fuego a nivel de tórax y abdomen. Otros dos pacientes de 29 y 32 años con heridas en extremidades inferiores y abdomen están en seguimiento. Un paciente de 35 años con herida y fractura en extremidades inferiores está a la espera de cirugía y un menos de 8 años con trauma de tejidos blandos.

Las imágenes de seguridad también captaron el momento en que al menos dos personas involucradas en el atentado escaparon en motocicletas hacia el norte de la ciudad.

En el lugar, varios establecimientos comerciales de la zona resultaron afectados, con vidrios rotos e impactos de bala en sus fachadas, evidencia del alcance indiscriminado del tiroteo.

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