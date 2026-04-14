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Carrera Árboles para Mi País 2026: así puede participar en este evento ambiental en Tocancipá

La Carrera Árboles para Mi País 2026 reunirá a miles de corredores en Tocancipá para promover la siembra de árboles y la conservación ambiental. Conozca todos los detalles.

Carrera Árboles para Mi País 2026: así puede participar en este evento ambiental en Tocancipá

Noticias RCN

abril 14 de 2026
12:09 p. m.
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La Fundación Parque Jaime Duque y WWF Colombia anunciaron la quinta edición de la “Carrera Árboles para Mi País 2026”, una iniciativa que une deporte, comunidad y medio ambiente.

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El evento se realizará el próximo “domingo 19 de abril de 2026” en Tocancipá, Cundinamarca, y espera reunir a cerca de 3.000 corredores comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

Esta carrera hace parte del programa ambiental que busca restaurar ecosistemas y promover la participación ciudadana en distintos municipios de la región.

A lo largo de sus ediciones, la iniciativa ha logrado la siembra de 289.620 plantas nativas y el registro de 140 especies de aves, beneficiando a más de 5.000 personas.

Ciudad Árbol: el nuevo espacio ambiental en la Sabana de Bogotá

Uno de los grandes anuncios de este año es la consolidación de “Ciudad Árbol”, un espacio ambiental que funcionará como aula al aire libre en la Sabana de Bogotá. Este proyecto, desarrollado junto a la Alcaldía de Tocancipá, busca fortalecer la educación ambiental y la apropiación del territorio.

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Ciudad Árbol estará ubicado junto a la Reserva Natural

Ecoparque Sabana, lo que permitirá ampliar las áreas verdes y mejorar la conectividad de los ecosistemas.

Además, gracias a la carrera, se proyecta la siembra de 3.500 árboles en este espacio y la entrega de otros 15.000 árboles durante 2026 para procesos de restauración ecológica.

Deporte con propósito ambiental

La “Carrera Árboles para Mi País 2026” no es solo una competencia deportiva, sino una apuesta por el cambio. Cada inscripción contribuye directamente a la siembra de árboles y al fortalecimiento de iniciativas ambientales.

El evento contará con recorridos de 3K, 5K y 10K, permitiendo la participación de familias, aficionados y atletas. El valor de inscripción será de $140.000, e incluye camiseta oficial, número, chip de cronometraje, medalla, hidratación y certificado digital.

Con cinco años de trayectoria, esta carrera se consolida como un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta real para cuidar el planeta y construir un futuro más sostenible.

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