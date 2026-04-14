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Meta acata órdenes de la Corte Constitucional tras caso Esperanza Gómez en Instagram

La Corte ordenó a la compañía establecer mecanismos claros y accesibles para los usuarios en Colombia.

Foto: Instagram

Noticias RCN

abril 14 de 2026
11:49 a. m.
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La empresa estadounidense Meta, que administra Facebook, Instagram y WhatsApp, informó que cumplió con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-256 de 2025, luego de que se determinara que la compañía vulneró los derechos fundamentales de la influenciadora digital Esperanza Gómez al cerrar su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores.

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La Corte señaló que Meta no aplicó de manera transparente ni consistente sus políticas de moderación de contenidos, lo que afectó derechos como la libertad de expresión, el debido proceso y la igualdad. En consecuencia, ordenó a la compañía establecer mecanismos claros y accesibles para los usuarios en Colombia.

Canales de apelación y transparencia

En cumplimiento de la decisión judicial, Meta creó un canal electrónico exclusivo para que las autoridades colombianas puedan notificar acciones de tutela.

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Además, publicó información dirigida a los usuarios en Colombia sobre cómo apelar el cierre de cuentas en Instagram, garantizando que los procesos sean más claros y accesibles.

Condiciones de uso unificadas en español

La compañía también unificó sus Condiciones de Uso y Normas Comunitarias en el Centro de Transparencia, incluyendo versiones en español, con el fin de que los usuarios comprendan mejor las reglas y los mecanismos de impugnación frente a decisiones de moderación.

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Este cumplimiento marca un precedente en la relación entre plataformas digitales y derechos fundamentales, al establecer que las empresas tecnológicas deben garantizar reglas claras y no discriminatorias en la gestión de contenidos.

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