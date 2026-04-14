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Petro responsabiliza a alcaldes por el paro y genera controversia con sus declaraciones

El representante electo Mauricio Toro señaló que el origen del conflicto está en la implementación improvisada del catastro multipropósito.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
10:36 a. m.
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En medio de un nuevo paro que afecta varias vías del país y genera pérdidas económicas estimadas en 25.000 millones de pesos diarios, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a los alcaldes de garantizar el abastecimiento de alimentos.

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Durante un Consejo de Ministros, el mandatario advirtió que, si es necesario, los alcaldes podrían ser llevados ante la justicia por incumplir sus deberes: “La comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, sino de la justicia”.

Estas declaraciones fueron debatidas en la mesa de debate de La Mesa Ancha, donde se cuestionó la “lógica de la irresponsabilidad y del autoritarismo” del gobierno.

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El representante electo del Partido Verde, Mauricio Toro, señaló que el origen del conflicto está en la implementación improvisada del catastro multipropósito, parte de los compromisos del acuerdo de paz, pero ejecutado “de manera arbitraria y mediocre”, lo que ha generado inconformidad entre campesinos y autoridades locales.

Tensiones internas en el Partido Verde

El debate también giró hacia la decisión del Partido Verde de vetar las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, mientras se abre camino hacia un eventual apoyo a Iván Cepeda.

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Toro expresó su inconformidad con la medida, pues considera que se amordazó a los militantes que preferían respaldar a Sergio Fajardo o mantener una línea de centro: “Nos obligaron prácticamente a estar en la campaña de Iván Cepeda, cuando queríamos apoyar otras opciones”.

La decisión ha generado divisiones internas y críticas de figuras como Claudia López, quien calificó el rumbo del partido como clientelista. Sin embargo, Toro defendió que el Verde aún tiene tiempo para “patalear” y exigir respeto por las voces de centro dentro de la colectividad.

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Analistas advierten que el partido atraviesa una crisis de identidad, al acercarse cada vez más a proyectos de izquierda radical y alejarse de su tradicional posición de centro.

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