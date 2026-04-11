Nuevo atentado: vehículo cargado de explosivos detonó en Patía, Cauca

Un nuevo atentado con explosivos se registró este miércoles luego de que una volqueta cargada detonara a 500 metros de la estación de Policía del Estrecho, sobre la vía Panamericana, en zona rural del municipio de El Patía, Cauca.

Nuevo atentado en Cauca: Esto se sabe

El atentado dejó como saldo un civil muerto y seis personas heridas que transitaban por el lugar al momento de la explosión.

Según información conocida por este medio, el joven fallecido, de 20 años, se dedicaba a la barbería y trabajaba para sostener a sus padres.

"Tenemos lastimosamente un joven de 20 años fallecido que se dedicaba a la barbería, que se dedicaba día a día trabajando para poder sacar su mamá y su papá adelante. Es un hecho muy lamentable, muy triste, también tenemos dos adultas mayores heridas", informó Diana Murillo, subsecretaria de paz y gobernanza del Cauca.

Entre los seis heridos también se encuentra un menor de edad. El informe preliminar asegura que no hubo uniformados lesionados en el ataque. Tras los hechos, las autoridades acordonaron el área y suspendieron el tránsito por el corredor vial de la Panamericana.

Según las autoridades, el atentado fue perpetrado por el Frente Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco.

¿Por qué se registró un nuevo atentado en Cauca?

El ataque se habría realizado en conmemoración del aniversario número 15 de la muerte de alias Alfonso Cano, máximo cabecilla de las Farc, quien fue abatido en combate por la fuerza pública en Morales, Cauca, en 2011.

El Estrecho, pequeño poblado perteneciente al municipio de El Patía, ha sido blanco recurrente de acciones violentas por parte de las disidencias.