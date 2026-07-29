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Comandante de Policía Norte de Santander entregó detalles del atentado a fusil del que fue víctima

El segundo atentado terrorista contra un esquema de la Policía se registró en Sardinata, Norte de Santander. Dos uniformados heridos.

Atacan con fusil a patrulla del comandante de Policía Norte de Santander: nuevo atentado en menos de 24 horas
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
12:12 p. m.
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En horas de la mañana de este miércoles 29 de julio se registro un nuevo atentado contra la fuerza pública al paso de un esquema de la Policía Nacional en Sardinata, Norte de Santander.

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De acuerdo con las primeras versiones de este atentado terrorista, iría dirigido contra el comandante de la Policía de Norte de Santander, el coronel Jorge Bernal, quien iba en uno de los vehículos atacados.

Los hechos se registraron en menos de 24 horas después de un primer atentado contra el comandante de la Policía de Puerto Santander en la vía que comunica Cúcuta con el municipio frontera con la zona norte del estado Táchira, Venezuela.

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Dos heridos en atentado contra comandante de la Policía de Norte de Santander

El esquema oficial de la Policía en el que se movilizaba el comandante de Norte de Santander fue atacado con ráfagas de fusil en una vía de Sardinata.

En el hecho terrorista se reportan dos policías heridos, identificados como el subintendente Edison Domingo de 43 años y el patrullero Freimar Ureña.

Preliminarmente se conoció que el coronel Bernal, contra quien aparentemente iba dirigido el atentado, resultó ileso.

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Comandante de la Policía de Norte de Santander entregó detalles del atentado

Durante un desplazamiento al municipio de Sardinata, fuimos objeto de una emboscada y ataque por parte de un grupo armado al margen de la ley mediante la utilización de artefactos explosivos y ráfagas de ametralladora.

En respuesta al ataque, el comandante Bernal informó que su equipo sostuvo un enfrentamiento con los actores criminales durante aproximadamente 10 minutos.

Asimismo, explicó que los dos uniformados reciben atención médica especializada y “de acuerdo con los reportes preliminares estarían fuera de peligro”.

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