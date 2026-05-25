VIDEO del momento exacto del violento atraco de ‘moto ladrones’ a un grupo de personas en Barranquilla

Una ola de atracos coordinados mantiene en alerta a los habitantes del nororiente de Barranquilla, luego de que videos de seguridad captaran a cinco delincuentes en tres motocicletas atracando simultáneamente a múltiples víctimas en el Barrio Las Estrellas, en un operativo que se extendió hasta el vecino barrio El Edén.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche, cuando un grupo de personas transitaba por la zona. Las imágenes muestran cómo los delincuentes en motocicleta interceptan y despojan de sus pertenencias a todo transeúnte que encuentran a su paso.

Según los reportes, al menos cinco personas fueron víctimas de estos robos en el sector.

"Saliendo de la casa me doy cuenta que llegan estos personajes en moto, en manada, y ahí después ya nos despojaron a estos adolescentes de sus pertenencias", relató uno de los testigos.

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Con cámaras buscan identificar a la banda de ‘moto ladrones’

Las autoridades del Atlántico trabajan actualmente con las cámaras de seguridad disponibles para identificar a los responsables de estos hechos delictivos.

La modalidad empleada por esta banda ha generado preocupación entre las autoridades, ya que no se trata de un caso aislado en la ciudad.

Este mismo patrón de robos múltiples se había registrado previamente en el sur de Barranquilla y en el municipio de Soledad, lo que sugiere que podría tratarse de la misma organización criminal o de una modalidad que se está replicando en diferentes zonas del departamento.

Terror entre los vecinos en Barranquilla por ola de robos

La comunidad del nororiente de la capital del Atlántico ha expresado su temor ante estos acontecimientos. Los residentes manifestaron sentirse atemorizados por la frecuencia con que se están presentando estos hechos y demandan mayor presencia de las autoridades en la zona.

"Igual les pido a las autoridades competentes que estén más pendientes o más patrullajes de la policía porque esto se está volviendo una inseguridad total", solicitó un habitante del sector.

La inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos del departamento del Atlántico. Estos robos múltiples, ejecutados de manera coordinada por grupos en motocicletas, representan una nueva modalidad delictiva que desafía a las autoridades locales y genera zozobra en la población.

Las autoridades policiales no han emitido declaraciones oficiales sobre capturas relacionadas con estos hechos, pero mantienen abierta la investigación para dar con el paradero de los responsables.