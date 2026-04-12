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Ataque armado en Engativá: joven de 19 años hospitalizado tras disparo

La víctima fue trasladada al hospital de Engativá, donde permanece estable.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
06:14 p. m.
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Un violento asalto a un establecimiento comercial en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, dejó gravemente herido a un joven trabajador de 19 años, quien recibió un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió el pasado domingo hacia las 8 de la noche y quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

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Las imágenes muestran el momento en que dos sujetos fuertemente armados y con cascos de motocicleta ingresan al supermercado. En el establecimiento se encontraban tres trabajadores: dos hombres y una mujer. Los delincuentes abordaron a uno de ellos, identificado como Luisa Arturo Ramírez, y le dispararon, mientras el cómplice intimidaba a otro empleado.

Tras el ataque, los agresores se llevaron la caja registradora, lo que genera dudas sobre los verdaderos motivos del hecho. La víctima fue trasladada al hospital de Engativá, donde permanece estable a la espera de una intervención quirúrgica.

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Hipótesis de las autoridades y temor en la comunidad

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables. Entre las hipótesis que se manejan figuran un posible caso de sicariato, ajuste de cuentas, amenazas por extorsión o un hurto común. La diversidad de líneas investigativas refleja la complejidad del caso y los elementos contradictorios presentes en el ataque.

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Los comerciantes del sector, caracterizado por su alta actividad comercial, expresaron su preocupación y señalaron que nunca habían vivido un hecho de esta magnitud en la zona. El temor se ha extendido entre quienes trabajan y residen en el barrio Gran Granada, a la espera de los primeros resultados de la investigación policial.

Violencia urbana en Bogotá

Este caso se suma a la creciente estadística de violencia urbana que afecta a diferentes localidades de Bogotá, generando interrogantes sobre la seguridad en zonas comerciales y la protección de los trabajadores.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existían antecedentes de extorsión o amenazas previas contra el establecimiento o sus empleados.

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