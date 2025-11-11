CANAL RCN
Colombia

Violencia política afecta al 78% de las candidatas en Colombia, revela estudio nacional

El informe recopila y estudia los testimonios de 3.027 mujeres candidatas durante las elecciones de 2023 en Colombia.

noviembre 11 de 2025
02:53 p. m.
La participación política de las mujeres en Colombia sigue enfrentando barreras estructurales y altos niveles de violencia, según lo evidenció un estudio presentado este martes por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Embajada de Suecia en Colombia, la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres.

La investigación, titulada “3000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política”, recoge los testimonios de 3.027 mujeres que fueron candidatas en las elecciones territoriales de 2023.

Violencia generalizada durante la campaña

Los datos revelan que el 78.8% de las candidatas sufrió algún tipo de violencia durante actividades de campaña como visitas a barrios, veredas, asambleas y reuniones. El 61.3% reportó haber sido víctima de comentarios despectivos sobre su capacidad para ejercer la política, mientras que el 72.4% enfrentó violencia psicológica.

Además, el 40.6% fue víctima de violencia económica, y el 25.4% reportó haber sufrido violencia sexual, desde insinuaciones hasta agresiones físicas no consentidas.

Las candidatas a alcaldías fueron las más afectadas por violencia psicológica (36.8%) y sexual (31.4%). También se registraron casos de violencia física (4.6%) como golpes, sacudidas o agresiones con objetos.

La violencia digital también tuvo un impacto considerable. El 41.2% reportó ataques en redes sociales, y el 27.3% evitó debates o el uso de plataformas digitales por temor a ser violentadas, lo que afectó sus posibilidades de ser electas.

Violencia política afecta con mayor fuerza a mujeres de poblaciones históricamente marginadas

El informe revela que las mujeres más afectadas pertenecen a poblaciones históricamente marginadas, como mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, con discapacidad, lesbianas, mayores o con alto nivel educativo.

Maria Cramér, embajadora de Suecia en Colombia, destacó que “para transformar la realidad, primero hay que visibilizarla. Este informe es una herramienta poderosa para entender los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”.

El estudio propone medidas concretas para erradicar la violencia política contra las mujeres, entre ellas la implementación efectiva de la Ley 2453 de 2025, avanzar hacia una representación paritaria en todos los niveles de la vida política y diseñar políticas específicas para proteger a mujeres en contextos de violencia amplificada.

