Ejército blindará la vía Panamericana en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca

Cerca de 480 integrantes del Grupo Liviano de Caballería, de la Tercera División del Ejército Nacional, serán desplegados en Nariño, Cauca y Valle del Cauca para custodiar la vía Panamericana.

La decisión fue adoptada tras el ataque registrado contra integrantes del Gaula Militar y la Sijín de la Policía, entre Popayán y Pasto, en el que dos uniformados resultaron heridos y el sargento primero Ángel David Ordóñez, de 39 años, perdió la vida.

De acuerdo con las autoridades, al verse rodeados, presuntos integrantes de una banda delincuencial, al parecer relacionada con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, secuestros y atracos registrados en este importante corredor vial, detuvieron la camioneta en la que se desplazaban, se atrincheraron y dispararon en su contra.

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Otros hechos de violencia registrados en la Panamericana exigían una respuesta de las autoridades:

En los últimos días, cerca del tramo de 500 kilómetros que van a custodiar los 480 soldados de la Tercera División, inteligencia del Ejército frustró tres atentados terroristas contra la Fuerza Pública.

Según explicó el brigadier general Diego Jaramillo Muñoz, comandante de la XIX Brigada del Ejército, “durante los procedimientos fueron ubicados vehículos acondicionados con dispositivos explosivos que, en conjunto, contenían más de una tonelada de material explosivo”.

“Estos elementos”, advirtió, “se encontraban en sectores cercanos a zonas residenciales, plazas de mercado y corredores viales estratégicos, exponiendo de forma indiscriminada a niños, jóvenes, adultos mayores y demás habitantes de estas comunidades”.

Más detalles sobre el despliegue de efectivos en la vía Panamericana:

Los efectivos desplegados sobre la vía Panamericana blindarán este importante corredor vehicular, por el que transita buena parte de la producción agrícola del sur del país, evitando posibles ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

El gremio de transportadores, agricultores y los turistas serán acompañados en sus desplazamientos y la estrategia de seguridad llegará, también, a las vías aledañas, que conducen a sectores rurales, y son motivo de disputa entre los grupos armados con presencia en la región.