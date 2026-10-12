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Carro bomba destruyó peaje de El Bordo, en Cauca: reportan tres civiles heridos y daños en viviendas

El ataque habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño.

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
07:25 a. m.
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Un vehículo cargado con explosivos fue detonado este lunes festivo sobre las 6:15 de la mañana en el peaje de El Bordo, ubicado en el municipio de Patía, Cauca, causando la destrucción de la infraestructura y afectaciones en viviendas cercanas.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, al menos tres civiles resultaron heridos tras la explosión.

Ejército atribuye el atentado a la estructura Carlos Patiño

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 atendieron esta acción terrorista.

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Según la institución, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño, quienes presuntamente utilizaron un vehículo improvisado con explosivos.

La fuerza militar señaló que, de manera preliminar, se tiene el reporte de tres personas lesionadas. Asimismo, indicó que los soldados desplegados en la zona “no presentan afectaciones” y continúan desarrollando labores de verificación y aseguramiento del área con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional.

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Viviendas afectadas y operativo de verificación

Tras la fuerte explosión, las autoridades también registraron daños en la infraestructura de varias viviendas ubicadas en las inmediaciones del peaje, mientras organismos de seguridad y socorro avanzan en la evaluación de las afectaciones materiales y la atención de los heridos.

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El Ejército rechazó el atentado y advirtió que este tipo de hechos “ponen en grave riesgo a la población civil”. Además, aseguró que mantiene sus unidades desplegadas en esta zona del departamento con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad y adelantar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, también rechazó el ataque contra el peaje en su cuenta de X. "Atentar contra la infraestructura es atacar a las comunidades, a los transportadores y a quienes necesitan movilizarse para trabajar y vivir. Colombia necesita vías que conecten y oportunidades, no violencia", señaló.

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