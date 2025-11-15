CANAL RCN
Colombia Video

Ataque en el norte del Cauca: disidencias destruyeron media población de Mondomo

Disidencias destruyeron media población de Mondomo, Santander de Quilichao.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
12:01 p. m.
En la mañana del sábado 15 de noviembre, disidencias armadas atacaron el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, causando destrucción y alarma entre la población.

Así ocurrió el ataque de Mondomo

Desde las 6:00 a.m., el frente Jaime Martínez de las disidencias lanzó un intenso ataque contra la estación de Policía de Mondomo, utilizando explosivos, cilindros, bomba, drones y fuego sostenido de fusiles y ametralladoras.

Hasta el momento, se reportan un policía y tres civiles heridos, quienes fueron atendidos en el puesto de salud. Miembros de la comunidad señalaron que un grupo de hombres armados permaneció en zonas aledañas al corregimiento, hostigando tanto a la población civil como a las autoridades con ráfagas de fusil.

Una violación total a los derechos humanos y en el Derecho Nacional Humanitario. Esto es un atentado contra la población civil y contra la atención médica. La atención médica también fue víctima, comentó Maribel Perafán, secretaria del gobierno del Cauca.

Simultáneamente, otro grupo de disidentes bloqueó la Panamericana en el corregimiento de Pescador, Caldono, atravesando vehículos en la vía, aparentemente para impedir la llegada de refuerzos a los policías bajo ataque en Mondomo.

Reiteramos la necesidad de avanzar seriamente en salidas políticas y negociadas pues la escalada demuestra que la respuesta militar no es suficiente, aseguró Leonardo González, director de Derechos Humanos INDEPAZ.

Se informó que se registraron un total de 14 poderosas explosiones en la estación de policía, que se prolongaron durante cinco horas consecutivas.

