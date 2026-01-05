Escalada de violencia deja más de 5.000 personas confinadas en Cauca en el último mes

En Cauca, la violencia no da tregua y mientras los grupos armados siguen cometiendo acciones terroristas la más perjudicada es la población civil.

En el último mes, 5.735 personas terminaron confinadas por la escalada violenta de las disidencias de las Farc y en lo corrido del año, el departamento de Cauca es el que más ha registrado personas confinadas con un total de 9.395.

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En los recientes tres meses 1.434 personas tuvieron que abandonar sus casas y tierras, por culpa de la violencia, solo en 30 días, 102 personas tuvieron que salir del departamento del Cauca.

Según informan las autoridades, los municipios más afectados en el suroccidente por la difícil situación de orden público son: Guapi, Santander de Quilichao, Cajibío, Argelia, Timbiquí y Suárez.

Ejército y la Policía despliegan todas sus capacidades operativas en Cauca

Esto se da con el fin de frenar las acciones terroristas de las disidencias de las Farc en el departamento. En los próximos días se coordinará el acompañamiento militar y de Policía con las llamadas 'caravanas seguras', a los camiones que transportan alimentos y combustible, principalmente en el suroccidente del país.

Y es que en los últimos ocho días ya se han registrado 38 acciones terroristas en el departamento del Cauca, que sigue pidiendo que cese la violencia.

Desactivan artefactos explosivos en la vía Panamericana

El jueves durante siete horas estuvo errada la vía Panamericana a la altura del municipio de Piendamó. Los antiexplosivistas de la Policía Nacional trabajaron de manera continua para desinstalar más de 600 kilogramos de explosivos que habían sido colocados en la zona.

Entre tanto, el sector del puente de Río Mayo, ubicado en la frontera entre Cauca y Nariño, el Ejército Nacional logró habilitar nuevamente la infraestructura después de que fuera dinamitada por las disidencias de las Farc.

Los explosivos habían dejado la vía bloqueada hasta que las labores de desminado permitieron restablecer el tránsito en esta zona estratégica.