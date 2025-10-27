CANAL RCN
Colombia

Ataque sicarial en Teusaquillo: hombre fue baleado cerca de la Gobernación de Cundinamarca

Agentes del CTI adelantan la investigación en el lugar de los hechos para hallar a los responsables del hecho.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
06:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un sicariato se registró sobre las 3:40 de la tarde de este lunes en el sector de la calle 26 con 51, en la localidad de Teusaquillo, en inmediaciones de la Gobernación de Cundinamarca y el búnker de la Fiscalía.

VIDEO | Reconstruyen en 3D el magnicidio de Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Reconstruyen en 3D el magnicidio de Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que un hombre de 52 años fue asesinado a disparos.

En el transcurso de la tarde, miembros del CTI llegaron al lugar para asumir la investigación del caso.

Noticia en desarrollo…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Capturado alias Tuluá, implicado en doble homicidio de madre e hija en Buga

Narcotráfico

Incautan 298 kilos de marihuana prensada en Valledupar: la droga iba rumbo a La Guajira

Miguel Uribe

VIDEO | Reconstruyen en 3D el magnicidio de Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá

Otras Noticias

Instagram

Inteligencia artificial en las historias de Instagram: así puede usar la herramienta

La novedosa herramienta permite realizar importantes cambios en los videos o imágenes compartidas.

Becas

Becas en Europa y Asia: Bogotá lanzó ofertas académicas internacionales

Bogotá impulsa estudios fuera del país con su Boletín de Oferta Internacional en Europa y Asia.

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora