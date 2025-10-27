Ataque sicarial en Teusaquillo: hombre fue baleado cerca de la Gobernación de Cundinamarca
Agentes del CTI adelantan la investigación en el lugar de los hechos para hallar a los responsables del hecho.
octubre 27 de 2025
Un sicariato se registró sobre las 3:40 de la tarde de este lunes en el sector de la calle 26 con 51, en la localidad de Teusaquillo, en inmediaciones de la Gobernación de Cundinamarca y el búnker de la Fiscalía.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que un hombre de 52 años fue asesinado a disparos.
En el transcurso de la tarde, miembros del CTI llegaron al lugar para asumir la investigación del caso.
Noticia en desarrollo…