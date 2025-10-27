CANAL RCN
VIDEO | Reconstruyen en 3D el magnicidio de Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá

Noticias RCN conoció en primicia el procedimiento de reconstrucción total de la escena del crimen, el lugar exacto donde fue atacado el senador por un menor de edad.

octubre 27 de 2025
05:45 p. m.
Este 27 de octubre funcionarios de la Fiscalía realizan una reconstrucción en 3D del lugar exacto donde fue asesinado el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Noticias RCN conoció en primicia detalles del procedimiento que permitirá establecer nuevos detalles del magnicidio

en el parque El Golfito, en el mismo lugar en donde el pasado 7 de junio fue atacado a disparos Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, por delincuentes.

Así será la reconstrucción de la escena del crimen de Miguel Uribe

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la Fiscalía adelanta una minuciosa reconstrucción en 3D, con cámaras especializadas, drones, más de 50 funcionarios del CTI, de la Sijín de la Policía e investigadores privados para ampliar toda esa línea investigativa.

El seguimiento de este caso, con el uso de alta tecnología, deja nueve personas capturadas, entre esos el cerebro material, alias El Costeño, y alias El Viejo, quien sería intermediario en el magnicidio de Uribe Turbay, y el presunto enlace con un grupo al margen de la ley.

Fiscal del caso Miguel Uribe fue amenazado de muerte

En los últimos días, el ente acusador confirmó que uno de los fiscales que lidera la investigación fue amenazado de muerte, por lo que fue necesario solicitar seguridad y protección para garantizar su integridad y el avance del caso.

La reconstrucción en 3D está siendo realizado en el sitio y las imágenes transmitidas tienen rostros difuminados para garantizar la protección de todos los investigadores que participan en el procedimiento.

