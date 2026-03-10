Cayó alias Ramiro, peligroso disidente de la estructura de ‘Iván Mordisco’
‘Ramiro’ había sido capturado en la caravana de la UNP que movilizaba a miembros de la estructura de alias Calarcá en julio de 2024.
Noticias RCN
01:37 p. m.
Fue abatido en la vereda El Torrente, zona rural de Ituango, Antioquia, alias Ramiro, comandante del frente 18 de las disidencias de las Farc.
El criminal, responsable de homicidios y reclutamiento de menores, cayó durante un operativo de las Fuerzas Militares en Ituango, Antioquia.
Según se sabe, el bombardeo contra el campamento guerrillero habría dejado cerca de siete muertos.
Las autoridades confirmaron que ‘Ramiro’ antes hacía parte de las disidencias de ‘Calarcá’, pero que actualmente delinquía con ‘Iván Mordisco’, de quien era la mano derecha en Antioquia.
Esto se habría dado desde octubre del año pasado, cuando informes de Inteligencia comprobaron que el frente 18 se había instalado en el departamento para llevar a cabo sus actividades criminales.
En el bombardeo, una mujer, quien sería la hermana de alias Ramiro, también habría resultado herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
¿Quién es alias Ramiro?
Alías Ramiro había sido miembro de las extintas Farc y contaba con más de 27 años de prontuario criminal.
Se acogió al proceso de paz en 2016, hasta 2017 cuando lo abandonó para continuar en la vida armada.
‘Ramiro’ ya había sido capturado en 2024
Erlinson Echavarría, más conocido como alias Ramiro, ya había sido capturado en julio de 2024, cuando una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en una vía de Antioquia por trasladar a miembros de las disidencias de alias Calarcá.
En ese esquema iban ‘Calarcá’, quien hacía parte de negociaciones con el gobierno, alias Firu, alias Boyaco, alias Erika y el propio ‘Ramiro’, quien tenía orden de captura suspendida por orden del gobierno.
Aunque en ese momento le fue atribuido el delito de porte ilegal de armas, posteriormente se registró su liberación.