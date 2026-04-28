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Atención: importante puente en Bogotá cambiará de sentido desde el 29 de abril

Aunque fue construido para el uso exclusivo de Transmilenio, se habilitó para el tráfico mixto, mientras terminan las obras.

Foto: @Bogota / X
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Noticias RCN

abril 28 de 2026
07:24 p. m.
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La movilidad se sigue transformando en Bogotá. Esta vez, la Alcaldía Mayor informó que, a partir del miércoles 29 de abril, cambiará el sentido de un puente vehicular, construido en una de las vías más concurridas de la capital colombiana.

Se trata de la avenida carrera 68 o Avenida del Congreso Eucarístico, que va de la calle 100 a la Autopista Sur, y atraviesa siete localidades: Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy.

A la altura de la carrera 90, en el sector conocido como La Floresta, el puente, diagonal al centro comercial Cafam Floresta, dejará de operar de norte a sur, como ha venido funcionando desde su apertura, para el tráfico mixto.

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¿Cómo funcionará la movilidad en este sector a partir del 29 de abril?

De acuerdo con la administración distrital, “el puente vehicular cambiará de sentido. Ahora, los carros particulares transitarán en sentido sur hacia el norte y oriente por la calle 100. Este puente se construyó para el uso exclusivo de Transmilenio; sin embargo, se está utilizando para el tráfico mixto”.

Los conductores podrán transitar “siempre en tres carriles: dos por el puente y uno a nivel. En sentido norte – sur, los conductores también tendrán tres carriles al costado occidental de la avenida 68”.

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¿A qué se debe el cambio en el sentido del puente?

El cambio de sentido va a permitir a la ciudad avanzar en las obras del grupo siete de la avenida 68. Específicamente en “la calzada suroriental mixta, la adecuación de redes pluviales y de alcantarillado y el desarrollo de espacio público bajo el puente, entre otras”.

Las obras, por este importante corredor vial, alcanzaron un porcentaje de ejecución del 77,24 % el 10 de abril, incluyendo la instalación de estaciones y puentes vehiculares.

Ahora, en la nueva fase de construcción, “se contará con señalización y la presencia de agentes de tránsito en este punto de la ciudad (…) para facilitar la movilidad”.

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