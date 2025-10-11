Ejército confirmó avances en la investigación del atentado con explosivos en Tunja: ¿qué es lo que se sabe?

En la mañana del sábado 8 de noviembre, una fuerte explosión se registró en Tunja.

Una volqueta cargada con tatucos fue abandonada a pocos metros del Batallón Simón Bolívar, provocando un atentado que dejó severos daños en la guarnición militar y afectaciones en al menos 36 viviendas vecinas.

Las autoridades atribuyen el ataque al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, comandado por alias Poeta, y sostienen que habría sido ejecutado como represalia por las operaciones militares adelantadas en municipios de Boyacá como Socotá, Labranza Grande y Pajarito.

Ejército confirmó avances en la investigación del atentado con explosivos en Tunja

El coronel Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército, confirmó que las investigaciones avanzan con resultados concretos derivados de varios allanamientos.

Aunque evitó revelar detalles por reserva de la acción judicial, sí aseguró que los procedimientos han permitido esclarecer puntos claves sobre la preparación y ejecución del atentado.

Al momento, como producto de unos allanamientos en corto plazo, como producto de las labores investigativas, tenemos unos resultados tangibles. En su debido momento, el comando del Ejército o los mandos darán su información a los medios y a la opinión pública.

El oficial también indicó que entre los lugares inspeccionados se encuentran los puntos donde fue adquirida la volqueta utilizada en el ataque y donde presuntamente se habrían instalado los cilindros explosivos.

Sin embargo, insistió en mantener reserva mientras continúan las diligencias judiciales.

¿Cómo fue ejecutado el atentado con la volqueta llena de explosivos en Tunja?

El atentado fue ejecutado con tatucos programados mediante temporizadores, instalados dentro del vehículo y activados de manera secuencial.

Así lo confirmó William Rincón, director general de la Policía, al precisar que “tienen unos temporizadores que están adaptados a una hora y que van también en forma secuencial”.

La volqueta fue abandonada en una zona cercana al batallón, y tras la explosión quedaron visibles los rastros de destrucción: vidrios rotos, escombros y fachadas dañadas tanto en la guarnición como en las casas vecinas.

Tras esto y como respuesta, el Gobierno departamental convocó un consejo de seguridad la misma noche del sábado, donde se definieron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia y prevenir futuras acciones violentas. Entre las decisiones está: