CANAL RCN
Colombia

Así operaba un falso policía que robaba en los puentes peatonales del norte de Bogotá: video

Su clave era hacerse pasar por integrante de la Dijin.

Ladrón con objetos de la Policía
Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:29 a. m.
Justo en el Portal Norte de Bogotá fue capturado un hombre que simulaba ser policía para engañar y robar a quienes transitaban por los puentes peatonales.

El sujeto utilizaba una gorra institucional, una escarapela y una insignia con los logos de la Dijin para ganar la confianza de sus víctimas.

El caso fue descubierto gracias a un ciudadano que notó la actitud sospechosa del falso uniformado y pidió ayuda a los policías que se encontraban patrullando.

Cayó falso policía que robaba personas en el Portal Norte de Bogotá

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió cuando tres uniformados se encontraban en servicio en las instalaciones del Portal Norte.

En ese momento, un ciudadano se acercó para advertirles sobre la presencia de un hombre que decía ser investigador de la Policía Nacional y que estaba abordando a los peatones en el puente peatonal.

Este ciudadano estaba abordando a las personas que vienen de los diferentes municipios, manifestándole que está adelantando investigaciones sobre un hurto que se realizó aquí en la zona. Mediante este falso discurso, lo que hace es quitarles sus pertenencias y objetos personales.

De inmediato, los agentes emprendieron la búsqueda del sospechoso.

Nos acercamos hacia el puente peatonal y esta persona, al notar la presencia policial, emprende la huida hacia el costado occidental del Portal del Norte, pero logramos detenerlo 200 metros más adelante.

Con una gorra de la Dijin engañaba a sus víctimas para hurtarlas

Al realizar la inspección, las autoridades encontraron que el capturado portaba una gorra institucional, una escarapela y una insignia perteneciente a la Dijin.

Estos elementos eran utilizados para hacerse pasar por miembro activo de la Policía Nacional y así cometer los hurtos.

Una vez verificada su identidad, se comprobó que el hombre registraba antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Fue puesto a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto y suplantación de autoridad.

