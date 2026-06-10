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Tormenta eléctrica detonó explosivos que habrían sido instalados por disidencias de Iván Mordisco en Cauca

Al parecer, uno de los dispositivos se habría detonado como consecuencia de las fuertes lluvias y descargas eléctricas que se han registrado en la zona en los recientes días.

Foto: Página del Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
06:50 p. m.
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El Ejército Nacional anunció que varias de sus tropas se encuentran adelantado investigaciones en una vía de la vereda El Amparo, en el municipio de Suárez, en Cauca, luego de que se conociera información sobre la instalación de varios explosivos.

Ejército denuncia instalación de explosivos en vía del Cauca

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Según el reporte compartido por la Tercera División del Ejército en su cuenta oficial de X, las primeras versiones indican que los artefactos habrían sido instalados de manera improvisada por integrantes de la estructura Jaime Martínez, bajo el mando de Iván Mordisco.

Al parecer, uno de los dispositivos se habría detonado como consecuencia de las fuertes lluvias y descargas eléctricas que se han registrado en la zona en los recientes días. Por el momento, las autoridades competentes se encuentran adelantando las verificaciones para establecer cómo ocurrió la explosión y si en el sector hay presencia de mas artefactos.

En su escrito, el Ejército manifestó su preocupación por la ubicación donde fueron instalados los explosivos puesto que la vía es utilizada de manera frecuente por campesinos.

Según la institución, el hecho ocurrió el domingo 4 de octubre. Desde entonces, las tropas permanecen desplegadas en el área con el objetivo de descartar la presencia de otros explosivos que puedan representar un riesgo para la población civil.

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“El hecho reviste especial gravedad, pues ocurrió el domingo, día tradicional de mercado, cuando cerca de 200 habitantes y campesinos transitan por esta vía para comercializar y adquirir productos de pancoger”.

El Ejército también rechazó el uso de este tipo de artefactos en corredores utilizados por las comunidades y pidió a organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario conocer y pronunciarse frente a la situación.

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