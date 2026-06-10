Hallan 400 kilos de material explosivo dentro de un vehículo en Santander de Quilichao, Cauca

Un operativo de la Policía permitió el hallazgo de aproximadamente 400 kilos de material explosivo que eran transportados en el interior de un vehículo en el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca.

Hallan material explosivo que era transportado en un camión

La información fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, donde señaló que el material habría sido identificado preliminarmente como C4.

El mandatario aclaró que los componentes de los artefactos deberán ser establecidos luego de las verificaciones de las autoridades.

De acuerdo con la información entregada, el cargamento habría sido transportado desde Mondomo con destino a Cali. Las primeras indagaciones apuntan a que los explosivos podrían haber sido destinados a acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

El hallazgo generó especial preocupación debido a la cantidad de material incautado y también que estaba siendo transportado en una zona poblada. En su publicación, el mandatario advirtió que, de confirmarse que se trata de C4, una detonación de esa magnitud podría ocasionar graves afectaciones tanto a personas como a viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura.

“Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura”.

Autoridades investigan de dónde venía el cargamento

Tras la incautación, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer de dónde provenía el material explosivo y quiénes estarían detrás de su transporte.

Por ahora, la información disponible señala que el cargamento se movilizaba hacia Cali y que presuntamente tendría como propósito ser utilizado en acciones violentas.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el procedimiento realizado por los uniformados y señaló que la instrucción a la Policía es impedir el avance de las estructuras criminales y reforzar las acciones para proteger a la población.

“¡Felicitaciones a nuestros policías por este resultado! Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos. ¡Vamos por todos!”.