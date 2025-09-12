CANAL RCN
Colombia Video

Responsables del atentado a peaje de Antioquia habían dejado un parlante con un mensaje de advertencia

El explosivo destrozó casetas y parte de la estructura.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
01:34 p. m.
En Antioquia se registró un nuevo ataque por cuenta de un grupo armado. Esta vez, el objetivo fue un peaje ubicado en la antigua vía que conecta a Girardota con Barbosa, en pleno Valle de Aburrá.

La acción, ejecutada en horas de la madrugada, dejó al descubierto la forma en que los responsables no solo irrumpieron en el lugar, sino que además utilizaron un parlante con un mensaje dirigido a la comunidad para anunciar lo que ocurriría.

Así fue el atentado contra un peaje en el Valle de Aburrá

El atentado se registró minutos después de las cuatro de la madrugada, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el punto de cobro.

Los individuos se acercaron directamente a los trabajadores que permanecían en turno a esa hora y los intimidaron con amenazas, obligándolos a retirarse para poder ejecutar el ataque.

En cuanto a los daños, el propio comandante Castaño precisó los alcances:

La detonación no dejó personas lesionadas, solo afectaciones materiales en dos casetas y parte del techo que conforma este peaje. Desde el mismo momento del hecho, fue activada la cápsula antiterrorismo.

Cabe mencionar que, desde que ocurrió la explosión, unidades del Ejército y la Policía iniciaron operativos para dar con los autores de la incursión, mientras equipos especializados permanecen en el lugar recopilando información.

Responsables del atentado dejaron un parlante con un mensaje de advertencia

Antes de cometer el atentado y tras ahuyentar al personal, los responsables abandonaron un pequeño parlante en el sitio.

Desde allí se reproducía un audio en el que advertían que no se acercaran al área, pues procederían a detonar un explosivo. El mensaje también señalaba cuál grupo se atribuía la acción, información que sería clave para las autoridades.

El comandante de la Policía del Valle de Aburrá, William Castaño, confirmó la existencia del dispositivo con el mensaje:

Quienes además habrían abandonado un pequeño parlante con un audio en el que le indicaban a la comunidad no acercarse porque iban a detonar, esto atribuido específicamente en según lo que indicaban en ese parlante al ELN.

Poco después de dejar el dispositivo, la carga hizo explosión dejando dos casetas destruidas y parte del techo colapsado por la fuerza del estallido.

