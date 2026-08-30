Ataque con drones contra estación en Pailitas dejó tres policías heridos: se le atribuye al ELN

La estación de Policía de Pailitas, en el departamento del Cesar, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil en la noche del sábado.

El atentado dejó tres uniformados gravemente heridos, quienes fueron trasladados inicialmente al Hospital Heli Moreno Blanco del municipio y posteriormente remitidos a un centro asistencial en Valledupar debido a la gravedad de sus lesiones.

El hecho se produjo cerca de las 7 de la noche, cuando los artefactos impactaron el área de alojamiento de los policías. “La estación de policía de nuestro municipio fue objeto de un atentado terrorista de un acto de violencia en contra de nuestra fuerza pública donde resultaron heridos tres agentes de policía”, señalaron las autoridades locales.

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Solidaridad con los policías heridos y sus familias

El alcalde de Pailitas, Alexander Toro, expresó su respaldo a los afectados. “Nos solidarizamos con los agentes de policía que fueron objetos de este atentado terrorista, aquellos que resultaron heridos, con sus familiares y con todo el cuerpo de policía de nuestra estación en el municipio de Pailitas”, dijo.

Los tres agentes se encontraban descansando en el momento del ataque, previo a tomar turno en horas de la noche. Uno de ellos debió ser remitido a un hospital de mayor complejidad en Valledupar por la gravedad de sus heridas.

Gobierno refuerza seguridad en el Cesar

Durante la mañana siguiente se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio, en el que se determinó aumentar el pie de fuerza militar y policial, además de destinar equipos especiales antidrones. La Presidencia de la República ordenó reforzar la presencia de tropas en la región, en cumplimiento del ultimátum de 14 días dado por el presidente para recuperar el control del Cesar.

Las autoridades buscan evitar que estos hechos se repitan y garantizar la seguridad de los municipios bajo amenaza en el departamento.