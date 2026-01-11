Reacciones políticas marcan la despedida de Antonio Navarro Wolff tras su fallecimiento a los 78 años

La muerte de Antonio Navarro Wolff a los 78 años ha provocado numerosas reacciones en la dirigencia política colombiana, que recordó su papel en algunos de los momentos más trascendentales de la historia reciente del país.

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La familia del exconstituyente, exgobernador de Nariño y exministro confirmó su fallecimiento y anunció que su despedida se realizará en la intimidad familiar.

Reconocido por su capacidad para el debate, sus posiciones firmes y su tono sereno, Navarro deja un legado ligado a la construcción democrática, la búsqueda de la paz y la transformación política de Colombia. Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más influyentes del escenario nacional durante las últimas décadas.

Del M-19 a la Constitución de 1991

La vida pública de Navarro estuvo marcada por el conflicto armado y por su posterior transición hacia la política institucional. En 1990 participó en la desmovilización del M-19 durante el gobierno de Virgilio Barco, un proceso que abrió el camino para que se convirtiera en uno de los principales referentes de un sector político del país.

Ese mismo año asumió una candidatura presidencial y, posteriormente, desempeñó un papel protagónico en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Como representante de la Alianza Democrática M-19, compartió la copresidencia de la Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, contribuyendo a la construcción de la Carta Política que amplió los mecanismos de participación ciudadana y redefinió las instituciones colombianas.

A lo largo de su carrera también ocupó cargos como ministro de Salud, representante a la Cámara, senador y gobernador de Nariño, consolidándose como una voz influyente en la vida política nacional. Su historia fue vista por distintos sectores como un ejemplo de tránsito de las armas a la democracia y de ejercicio de la oposición dentro de las reglas institucionales.

Dirigentes destacan su legado democrático

Tras conocerse la noticia, líderes políticos de distintas corrientes ideológicas expresaron sus condolencias y resaltaron el aporte de Navarro a la reconciliación nacional.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y recordó la relación de respeto que mantuvieron pese a sus diferencias políticas. “Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa, especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gobierno Nacional”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que Navarro fue un ejemplo de reconciliación tras la firma de la paz y resaltó su resiliencia y compromiso permanente con la búsqueda de acuerdos.

El senador Iván Cepeda manifestó su respeto y admiración por quien conoció hace tres décadas, al tiempo que afirmó que su serenidad en momentos decisivos y sus convicciones democráticas y sociales forman parte del legado político que deja al país.

Entre tanto, Humberto de la Calle recordó el trabajo conjunto durante la expedición de la Constitución de 1991 y resaltó el papel que desempeñó Navarro como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

A las voces de condolencia también se sumaron Juan Manuel Galán, quien aseguró que su trayectoria dejó una huella imborrable en la democracia colombiana y en la búsqueda de la paz; Sergio Fajardo, quien lo describió como un líder decente con quien era posible conversar, discrepar y construir; y el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, quien destacó su transparencia, audacia, coraje y espíritu democrático.

Con la muerte de Antonio Navarro Wolff desaparece el último de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sin embargo, diferentes sectores coinciden en que su legado permanecerá ligado a uno de los mayores hitos democráticos del país y a la convicción de que la paz y la participación política son caminos posibles para transformar la sociedad.