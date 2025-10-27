Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video

En Bogotá, se registró un atentado contra el esquema de seguridad del exsuperintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, quien contó públicamente que todo ocurrió después de dejarlo en su casa.

Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando cinco hombres armados interceptaron la camioneta oficial, dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente hurtaron el vehículo y los objetos personales que se encontraban en su interior.

Exsuperintendente de Salud narró el ataque contra su esquema de seguridad en Bogotá

Justo después de que me dejaron en mi casa, mi esquema de seguridad fue víctima de un vil ataque.

De acuerdo con su testimonio, los escoltas fueron sorprendidos por cinco hombres armados que dispararon contra la camioneta y los obligaron a detenerse.

Afortunadamente, ninguno de los disparos alcanzó a los ocupantes del vehículo, quienes lograron salir ilesos.

Los atacantes sometieron a los integrantes del esquema, se apoderaron de la camioneta oficial y escaparon del lugar, llevándose además pertenencias personales y elementos de trabajo.

Afortunadamente ningún disparo impactó a nadie. Afortunadamente estoy bien, pero se robaron la camioneta, mis pertenencias y varias cosas que estaban dentro.

Ataque a exsuperintendente de salud ¿fue un robo o un atentado político?

El exfuncionario hizo énfasis en que el hecho lo alarma aún más por el momento político en el que ocurre.

Llama la atención que fue justo después de que me dejaron en mi hogar y además en una semana en donde hubo decisiones trascendentales en materia política.

Leal también pidió que el caso no quede impune y que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes investiguen a fondo las circunstancias del atentado.

Pedimos a las autoridades que investiguen qué fue lo que ocurrió, que la Fiscalía avance pronto en esta investigación.

Además, en su declaración advirtió que, si el ataque tuvo alguna motivación política, el país debe saberlo:

Y que si no fue delincuencia común, sino que este ataque tuvo alguna motivación política, que el país sepa que el miedo no nos va a seguir moviendo (...) El miedo a nosotros no nos calla, no nos silencia. Al contrario, tenemos que ser cada vez más contundentes en motivar a que la democracia y las formas de paz sean las que progresen en este país.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los avances en la investigación.